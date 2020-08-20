Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
17:19
Свидетель описал управлявшего машиной Ефремова в момент аварии: Ему лет 37-38
17:18
Народ в замешательстве из-за нового снимка заявившей о беременности Подольской
16:59
"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне
16:56
Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог
16:52
Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать российский Крым
16:37
Известной певице вырыли могилу в Подмосковье
16:34
Совет оппозиции Белоруссии прокомментировал данные о возбуждении уголовного дела
16:33
Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?
16:20
Омолодившаяся Лариса Долина стала копией Юлии Началовой
16:15
Как живет оставшаяся сиротой 11-летняя внучка актрисы Александры Назаровой
16:01
Анне Семенович сделали предложение руки и сердца
15:56
В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти
15:46
Голубкина восхитила народ пышными формами: Красота по-русски
15:42
Жена Ефремова о состоянии актера после ДТП: Он не плакал, а рыдал
15:41
Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие
15:33
Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!
15:28
Песков отреагировал на известие об отравлении Навального
15:22
"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
15:10
Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию
15:00
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
14:57
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
14:45
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине
14:43
Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей
14:39
В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19
14:23
Безутешная дочь принесла клятву у гроба Валентины Легкоступовой
14:16
Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!
14:14
"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью
14:14
Продюсер сериала "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне
14:09
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
13:58
"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах
13:57
Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
13:56
Пожилую мать на скорой увезли с похорон Легкоступовой
13:47
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
13:43
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
13:31
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева
13:30
Стало известно о второй дочери Успенской
13:27
Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой
13:16
Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников
13:15
"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой
13:07
История любви Высоцкой и Кончаловского: Пигмалион и Галатея?
13:01
"Откуда он вообще взялся?!": Царикати обвинил мужа в смерти Легкоступовой
12:49
Больше доверия: пенсионерка Пугачева "побила" 52-летнюю Валерию
12:41
"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого
12:37
Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял
12:28
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
12:15
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
12:08
В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса
11:58
Развод с Муцениеце тяжело дается Прилучному: Бывают вещи, которые выбивают из колеи
11:52
Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России
11:50
Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Лолита волнуется перед театральной премьерой
Недвижимость
Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?

Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Мороз

Николай Мороз блогер

 Руководитель проекта о новостройках Москвы. Топ новостроек.ру – это анализ строящихся жилых комплексов, сравнение цен, выстраивание рейтингов застройщиков, отзывы покупателей.
Для улучшения своих жилищных условий и решения квартирного вопроса многие люди пользуются таким инструментом, как ипотека. Оформить ипотечный кредит можно как на строящуюся недвижимость, так и на вторичное жилье. Давайте обсудим, на какой тип квартир выгоднее взять ипотеку – "вторичку" или новостройку?
прочитано 275 раз

Ипотека на вторичное жилье

Для получения ипотеки на вторичное жилье заемщик должен собрать необходимый пакет документов и отправить их в банк.

Какие квартиры не подходят?

Если заемщик будет не в состоянии погашать кредит, банк должен быть уверен, что приобретенную недвижимость можно будет реализовать.

Давайте выделим основные факторы, на которые обращают внимание кредитные менеджеры:

  • Возраст дома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скорее всего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором времени возникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта.
  • Состояние дома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, то оформить в нем квартиру в ипотеку не получится.
  • Участие в программе реновации. В основном это касается жилья на московском рынке. Когда правительство объявило о программе реновации, некоторые граждане пытались купить жилье в хрущевках, чтобы получить за них квартиры в новых домах. Банки такое жилье финансировать отказываются.

Как оформить ипотеку

Весь процесс можно разделить на 3 этапа:

  • выбор банка;
  • подача документов на оформление ипотеки;
  • заключение договора и покупка недвижимости.

Основной список документов для оформления ипотеки на вторичном рынке жилья выглядит следующим образом.

  • паспорт;
  • копия трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем;
  • свидетельство о браке;
  • ИНН;
  • СНИЛС;
  • справка 2-НДФЛ;
  • военный билет – для мужчин младше 27 лет.

Банки могут потребовать дополнительные документы.

Величина процентной ставки

Процентная ставка на вторичное жилье выше на 2-3%, чем в строящихся домах. Средняя ставка в августе 2020 года колеблется в районе 7,6-9%. Рассмотрим предложения с процентной ставкой до 8%:

Материнский капитал

С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466 617 рублей выдают и за рождение первенца. Полученную сумму разрешается направить на образование ребенка, накопительную пенсию матери или улучшение жилищных условий. Т.е. материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса при ипотеке.

Военная ипотека

Любой военнослужащий Российской Федерации может купить недвижимость в готовом или строящемся доме с использованием специальной ипотечной программы.

Максимально выгодные условия предлагает Банк Зенит для военнослужащих с господдержкой – 4,9% годовых. Оформить военную ипотеку на покупку в новом или готовом доме можно и в банке Дом.РФ с процентной ставкой 7,5%. Сейчас госпрограмма распространяется на военную ипотеку в следующих банках: Банк Россия, Зенит, Севергазбанк и Промсвязьбанк.

Ипотека в новостройках

Приобретать квартиру в ипотеку в новостройках действительно выгоднее, чем на вторичном рынке жилья. Во-первых, вы покупаете квартиру в новом доме, а во-вторых, на стадии котлована недвижимость стоит на 25-30% дешевле, чем сданный в эксплуатацию объект.

Конечно, покупка квартиры в строящемся доме сопряжена с определенными рисками. Например, где гарантии, что застройщик не будет переносить сроки сдачи и сдаст объект вовремя? А вы, возможно, снимаете жилье, и каждый месяц задержки сдачи бьет по бюджету семьи. В этом случае нужно подстраховаться и покупать квартиру только у застройщика с безупречной репутацией.

А вот риск разорения застройщика и потери вложенных финансов стал минимален после запуска программы с использованием эскроу-счетов. Это такая форма заморозки денег на специальном счете в банке. Застройщик не получит деньги покупателя пока не достроит дом.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сейчас на рынке новостроек существует большое количество программ с выгодными условиями оформления ипотеки.

  • 4,7% – Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, сумма первоначального взноса – 20%.
  • 4,1% – ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщика действует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяется ставка – 7,6%
  • 6,1% – Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действует до 1 ноября 2020 года (возможно продление программы).
  • В Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме по ставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20 лет, а возраст заемщика 20-65 лет.
  • Райффайзенбанк для семей с детьми предлагает оформить ипотеку с господдержкой под 4,99% сроком до 30 лет. Сумма первоначального взноса – 15%.

Выводы

Самые низкие проценты действуют на покупку квартир в новостройках. Для семей с детьми – это возможность использования материнского капитала плюс господдержка с льготной процентной ставкой, для военных – военная ипотека на выгодных условиях с минимальной переплатой, а для остальной категории граждан – льготная ипотека 6,5% годовых.

Недвижимость на "вторичке" конечно также можно оформить в ипотеку, но величина процентной ставки будет выше на 2-4%. Единственный очевидный плюс такой покупки – возможность заехать в квартиру практически сразу после сделки (10-15 дней).

20 августа 2020, 16:33

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Шоу-бизнес

"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне
Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог
Известной певице вырыли могилу в Подмосковье
Омолодившаяся Лариса Долина стала копией Юлии Началовой

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной

Что сделал муж артистки с ее и прочими фото
Шоу-бизнес

Стало известно о второй дочери Успенской

Звезда шансона рассказала правду
Шоу-бизнес

Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева

Долгое время о шоумене не было новостей
Шоу-бизнес

"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого

Певец дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+