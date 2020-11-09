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Недвижимость
Считает себя графом: Дибров показал особняк с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном

Считает себя графом: Дибров показал особняк с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном

Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером" на Первом канале Дмитрий Дибров показал журналистам свой особняк. Элитное жилье произвело неизгладимое впечатление на зрителей.
прочитано 779 раз

Дмитрий Дибров провел экскурсию по собственному жилищу. Он разрешил журналистам программы "Звезды сошлись" на канале НТВ рассмотреть все в подробностях.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Ведущий и его семья – супруга Полина и трое сыновей – живут в роскошном трехэтажном доме площадью более тысячи квадратных метров. Снаружи дом окрашен в светлые и кофейные цвета. Частично он отделан каменной кладкой.

Интерьер дома выполнен в минималистическом стиле. Светлые стены, черная лестница. Всего в особняке 20 комнат. Также там есть бассейны.

На приусадебном участке стоит уютная беседка, два гаража, зона отдыха с широкими качелями и фонтаном. В отдельно отведенном месте можно приготовить барбекю. Дмитрий Дибров рассказал, что он и члены его семьи ходят по территории босиком по газону. При этом их ноги остаются чистыми, и можно спокойно проходить в дом.

Конечно, самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в таком огромном доме невозможно. Поэтому у Диброва есть помощники – садовники, мойщики и чистильщики. Ведущий "Кто хочет стать миллионером" считает их труд важным и требующим образования. В ходе интервью Дмитрий Дибров сравнил себя с графом Львом Толстым, потому что может не стирать носки сам.

Автор: 9 ноября 2020, 19:45 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Дети Диброва дебютировали на подиуме

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