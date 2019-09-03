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Недвижимость

"Хочется вбежать в спальню": Полина Гагарина довела до экстаза безупречным вкусом

Фото: www.globallookpress.com
Сергей Сапонов

Сергей Сапонов блогер

 архитектор-дизайнер, фотограф
Гостями колонки не часто бывают селебрити, на которых хочется равняться в плане стиля жилища и по-доброму завидовать обладателю этого пространства для отдыха от повседневных хлопот.  
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Сегодня разберем чудесную квартиру Полины Гагариной, расположенную недалеко от станции метро Маяковская, площадью около 130 квадратных метров. Трехкомнатная квартира с двумя ваннами, гардеробной и просторной прихожей как будто вырвана со страниц зарубежных архитектурных журналов. Зачастую, рассматривая фотографии интерьеров очень сложно угадать их местоположение. Возможно, это Лондонский особняк или пентхаус в Нью-Йорке, и только по мелким деталям и недочетам ставишь вердикт – Россия. У Полины пример именно такого интерьера, интерьера в неоклассике с элементами арт-деко. Таких недочетов в квартире Гагариной по пальцам одной руки: наискось выложенный шеврон инженерной доски и несколько лишних элементов в настенных гипсовых молдингах. Во всем остальном – чистота и непоколебимость стиля.

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Полина Гагарина о новой беременности

В белой гостинной певицы две главные доминанты – черный рояль Yamaha и красный обеденный стол. Еле-заметные иконические стулья из металлической сетки Eames Wire, спроектированные в 1951 году, стоимостью около 800 долларов за штуку, отлично дополняют обеденную зону. Инженерная доска цвета темного ореха, уложенная шевроном, стоит не менее 4500 рублей за метр. Пара кресел и диван в модном бархате, и золотой приставной столик прибыли в гостиную из Нидерландов. Стенной шкаф с зеркальными дверцами и резными молдингами идеально продолжают тему гипсовой лепнины. Даже свет, приобретенный у русско-китайского бренда, не подкачал, за две люстры из стекла с фацетом Гагарина отдала около 100 тысяч рублей.

Комнату сына Полина покрасила в теплый серый цвет, расписала часть стен граффити, влепила почти настоящую красную британскую телефонную будку, акцентную стену в изголовьи кровати, которая, кстати, полностью кожаная (невероятно умно и практично!) одела в темпо-синий и выбрала грубые металлические стеллажи с деревянными полками. В общем, создала пространство для идеального развития своего ребенка. Теперь можно официально начать завидовать не только мужу Гагариной, фотографу Дмитрию Исхакову, но и ее сыну.

В ванной певицы царит та же британская роскошная сдержанность. Отдельностоящая ванна, премиального немецкого бренда, стоит не менее 120 тысяч рублей. Часть стен отделана мрамором, по характерному цвету и рисунку, можно сделать вывод, что слебы для стен везли из Италии. Остальные стены окрашены серым цветом. Возможно, такое решение покажется спорным, так как оно не характерно для нашей страны и найдется немало критиков, которые выскажутся о непрактичности, но именно так выглядят ванные комнаты в “лучших домах Ландона”.

После всего увиденного, хочется поскорей вбежать в спальню звезды и восхититься еще раз, но, видимо, на этом у Гагариной кончилось вдохновение. Комната с кроватью. Даже модный металлический тазик-зеркало не спасает ситуацию. Почти белая комната со светло-серой бархатной кроватью и окном в светлом текстиле. Без намека на графичность и акцент, как в остальном интерьере. Возможно, для звезды будуар, это место обнуления, поэтому простим ее за скучную спальню, которая не предназначена для чужих глаз и вернемся в гостевую часть квартиры разглядывать детали интерьера и восхищаться самой обладательницей.

3 сентября 2019, 21:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гагарину и Бузову побил известный спортсмен

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