Изменившаяся Гурцкая поразила поклонников
В личном Instagram вокалистки появилось свежее фото. 40-летняя исполнительница запечатлена в аэропорту Симферополя.
Диана Гурцкая позирует в кепке известного спортивного бренда, платье с ярким молодежным принтом и кожаной куртке-косухе. На плече знаменитости висит черный рюкзак украшенный заклепками.
"Дороги без конца. Дороги без начала и конца... 😊 ✈️", - подписан снимок артистки.
Перемены во внешнем виде артистки не могли остаться незамеченными. Поклонники похвалили любимицу.
"Диана, вы такая красивая😙😙😙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "💚💚💚люблю❤❤❤❤сильно моя красавица диана! целую😘😘😘😘", "красавица родная Диана люблю тебя очень сильно люблю и обнимаю крепко крепко крепко и целую тебя моя родная Диана будь всегда счастлива моя Родная Диана", "Дианочка вы просто прекрасная я очень люблю вас вы всегда и везде великолепная💖💖", – писали пользователи Сети в комментариях под публикацией.
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