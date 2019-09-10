Будто Большой театр обокрали: квартира Успенской вызвала удивление

Гостья рубрики посвящает песни “родным, эмигрантам дорогим”, в свои 65 носит тотал луки от Off White, строит в своем доме отдельную спальню и ванную для любимой собаки, возле ее роскошного особняка снимает вайны ТатаркаФм, а в подвале собственный салон красоты и кабинет косметолога. Одним словом, у любительницы хайпа Любови Успенской все на стиле!



Свой дом в 1000 квадратных метрах Любовь Успенская приобрела в 2013 году. 16 комнат, 8 санузлов, бассейн, элитный коттеджный поселок. Если кто-нибудь из поклонников звезды соизволит стать ее соседом, то ему придется выложить за аналогичный дом в КП “Никольская Слобода” примерно 70 миллионов рублей, и это без учета ремонта.



При строительстве дома Люба-Любонька руководствовалась принципом минимализма и больших пространств. Попадая в ее гостиную цвета пыльной лаванды, с 8-метровым вторым светом и причудливой подсветкой, очень живо себе представляешь подобное пространство где-нибудь в калифорнии. Будто риэлтор тебе показывает дом мечты и рассказывает о том, как ты можешь обставить эту замечательную гостиную по своему вкусу. Но постойте, гостиная у Успенской уже обставлена: диван, ковер и рояль. Не хватает только – всего! Огромная комната с огромным пустым пространством. Либо у дизайнера кончилось вдохновение, либо у королевы деньги на обустройство самой главной комнаты в доме.

Но перемещаясь из этого “провала” в столовую только подкрепляешь свои догадки, столовая по сравнению с гостиной просто изобилует акцентами и дорогой мебелью. Темные рифленые стены, красный многослойный текстиль на окнах, закарнизная подсветка, белая (возможно итальянская) мебель, огромный черный кожаный диван с серебряными подушками, красный телевизор. В этой комнате чувствуется сиюминутная погоня за модой и глэмом, несмотря на качественно выполненую комнату, она уже смотрится немного устаревшей.

А вот кухня у королевы шансона поистине королевская. Только, к сожалению, это связано не с изумительным нестареющим, как и сама владелица, дизайном, а, скорее, с оснащением. Профессиональная американская газовая плита, несколько духовок, профессиональный зонт над кухонным островом, который накрыт натуральным мрамором, в общем по оснащению кухня Успенской не уступает хорошему ресторану. Во всем остальном все достаточно просто, стильно и аскетично: стены в светло-серой штукатурке, кухонная мебель контрастного антрацитового цвета, мраморные полы, повторяющее покрытие столешниц. Только радиусные искривленные стены с устаревшими напечатанными фресками и ужасный радиусный стык напольных покрытий безапелляционно хоронят кухню королевы.

Рассмотрев гостевую часть дома, отправляемся приватную. Спальня Любови Успенской в модном в этом сезоне терракоте. И снова это все, что можно сказать о стиле и дизайне этой комнаты. Хорошая итальянская кровать и прикроватные тумбочки, не “вывозят” этот дизайн, а скорее даже топят, так как противоречат друг другу по стилю. Гордость хозяйки – белый кожаный пол, стоимость которого в принципе не интересна, так как вряд ли кто-то, кроме Любови решит повторить это спорное решение. Бабушкино постельное белье с рюшами отправляет спальню с соседнюю могилу с кухней.

А вот хозяйская ванная, напротив, стильная, актуальная, удобная и практичная. Отдельностоящая немецкая премиальная ванна-чаша, душ с трапом за стеклянной перегородкой, огромное зеркало, напротив невероятно дорогого золоченого мозаичного панно. Стоимость подобного панно может начинаться от 1500 евро за квадратный метр. Очень удачная ванная, которая останется стильной еще много сезонов.

Из причуд в доме расположилась комната любимца хозяйки – пса Френки. Комната полностью выложена серой и розовой мозаикой. Над собственной раковиной собаки красуется его монограмма – латинская буква F. На окнах до боли знакомый текстиль. Создается впечатление, что Волочкова, Семенович и Успенская обокрали Большой Театр под покровом ночи, вынесли все гардины и влепили их туда, куда смогли.

Одним из лучших пространств в доме, несомненно бассейн. Без изысков и эксклюзивов, но невероятно стильный. Темно-коричневый декинг на полу, чаша бассейна из голубой мозаики, серо-коричневый клинкер на стенах, потолок нежно-голубого цвета с грамотным акцентным светом и центральными стеклянными люстрами. На окна бассейна рюш не хватило, поэтому там минималистичные текстильные полотна светлого цвета. За это решение Успенской несомненно можно ставить отлично.

Несмотря на общую разрозненность дизайна дома, стиль которого местами прямо конфликтует, в жилище королевы русского шансона очень много стильных и уютных уголков, в которых так удобно снимать “луки” для инстаграма. Возможно именно этим руководствовалась Успенская, ведь для звезды самое главное быть актуальным.