"Я пью кровь": Успенская поразила неожиданным признанием

Вокалистка принимала гостей в своем загородном доме. К ней заглянули известные Instagram-блогеры Лилия Абрамова и Елена Сажина. Любовь Успенская и ее приятельницы снимали забавные видео для Stories.
Девушки решили выяснить у звезды, как той удается так хорошо выглядеть. 65-летняя Любовь Успенская поразила признанием: "Я пью кровь молодых блогеров".
После звезда в шутку попросила самую молодую гостью подпитать ее энергией. Артистка даже сделала вид, что кусает ее в шею.
Отметим, что Любовь Успенская в последнее время активно занимается карьерой. Артистка стала чаще появляться в эфире различных ток-шоу, разнообразила репертуар и даже спела дуэтом с кумиром молодежи – рэпером Cygo.
А недавно вокалистка рассказала журналистам, что планирует вновь стать матерью. Сейчас звезда подыскивает суррогатную мать и ищет донора сперматозоидов.
"Хочу, чтобы он был талантливый, порядочный и честный, как я сама. Пока мечтаю о композиторе Эндрю Ллойде Уэббере (автор мюзиклов "Эвита", "Кошки", "Призрак оперы". – Прим. ред.). Мадонна хотела иметь его клетки, но не смогла, надеюсь, у меня получится. Хотя кандидатов дать свой генетический материал – миллион", – рассказывала Любовь Успенская корреспонденту "Дни.ру".
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