Скучная и безликая: квартиру Бузовой рассмотрели под микроскопом

Разбирая звездные квадратные метры, зачастую поражаешься эксклюзивности интерьеров и стоимости мебели, количеству труда и уровню выдумки. Можно представить, как звезды писали запросы своим дизайнерам и расчехляли кошельки, оплачивая итальянские диваны. Но есть такие случаи, когда звезда еще не состоялась до конца и не обзавелась элитной недвижимостью, и ей приходится снимать звездный дом. Сегодня у нас именно такой случай – съемная квартира Ольги Бузовой в самом конце проспекта Вернадского.



Четырехкомнатная квартира Бузовой не поражает и не удивляет особо ничем. Выдержанная в двух тонах – светло-бежевом и венге (темно-коричневое дерево), обставленная мебелью из масс-маркета, может удивить разве что арендной платой. Ежемесячно Ольга выплачивает владельцам примерно 180-200 тысяч рублей.

Небольшой коридор, заставленный люксовой обувью, ведет в просторную гостиную с обеденной зоной и кухней, которая расположена за выгородкой из золотой мозаики. Гримерная комната, гардеробная, спальня и просторная ванная в коричневом керамограните с роскошным джакузи.

Особенной звездной "фичей" этой квартиры является большая терраса с хорошим видом на район. Наверное, именно так была описана эта квартира на сайте недвижимости. Интерьер этой квартиры является идеальным фоном для декора, именно в решении этого вопроса Ольга могла подойти со свойственной утонченностью.

На деле мы имеем захламленную всякой ерундой квартиру. В гостиной висит несколько сомнительных с художественной точки зрения полотен, раскиданы мягкие игрушки, подушки и прочая атрибутика с лицом хозяйки.

Огромный иконостас, составленный из завоеванных наград и премий, является композиционным центром гостиной. Но за это мы Ольгу простим, ибо звезда без иконостаса не звезда.

Гримерная, заставленная вешалками с одеждой, также завалена игрушками и прочими пылесборниками. Будуар звездной блондинки, как и остальная квартира, в двухцветной гамме. Главную стену венчает конструкция цвета венге с тремя нишами, в которой отлично смотрелись бы фотографии или картина-триптих. На деле в нишах опять живут плюшевые медведи, а кровать, которая могла быть иллюстрацией континентального стиля с окантованными подушками и покрывалом яркого паттерна, просто накрыта пледом. В общем, ожидаемая утонченность не обнаружена!

Возможно, самая интересная деталь в квартире Бузовой скрывается от взглядов гостей. Обнаруженный в гардеробной комнате дешевый стеллаж просто завален дизайнерской обувью. Хотя и профиль колонки не фешн, но не упомянуть общую стоимость этого стеллажа с несколькими десятками пар обуви просто грех. По самым скромным прикидкам Ольга выложила за наполнение этой части своей квартиры не менее двух миллионов рублей.

Жилище Ольги Бузовой есть идеальный пример большого количества квартир в нашей стране. С неплохим ремонтом, спокойной гаммой, удобной мебелью, на деле невыносимы скучные и безликие. Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности. А исправить это до безобразия просто.

Любите фотографировать – закажите большие постеры с вашими фотографиями, ухаживаете за растениями – посадите пальмы, кактусы и фикусы в глиняные горшки, добавьте яркости за счет паттерна на текстиле, в общем, пропишите себя в интерьере, экспериментируйте!

Ну а для Ольги можно дать еще один совет – разобрать завалы хлама и начинать избавляться от привычки накопительства.