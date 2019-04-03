Когда вступит в силу закон о хостелах
По словам первого зампреда думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, закон поддержали жители туристически привлекательных территорий – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, юга России. "Во‑вторых, мы получили просьбу дать возможность не столько бизнесу, сколько людям, которые уже выкупили места размещения, отдохнуть", – сказал законодатель.
Он отметил, что за месяц-полтора до начала летнего сезона подготовить места для отдыха невозможно. "Мы в том числе этим руководствовались, принимая решение поддержать срок вступления в силу закона с 1 октября", – сказал Пахомов.
Соответствующий проект постановления Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 4 апреля. Об этом сообщила глава комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Напомним, что согласительная комиссия по закону об ограничении размещения хостелов в жилых домах была создана 21 марта, после отклонения документа Советом Федерации.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон давно ждут граждане, особенно в крупных, туристически привлекательных городах. Председатель нижней палаты подчеркивал, что решение должно быть качественным и отвечающим интересам как горожан, так и тех, кто пользуется услугами мини-гостиниц.
Стоит отметить, что документ не запрещает хостелы, а лишь ограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числом жильцов.
Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают принятый законопроект. Так, 70% граждан считают, что мини-гостиницы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили 80% опрошенных. Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних, шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Продюсер готова к глобальным переменам
Алексей Гарбер сделал предложение бывшей девушке рэпера
Она до последнего отговаривала артиста
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Отец встречается с моими ровесницами
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Он дважды в разводе
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Первый раз очень страшно
Как быстро похудеть?
Безответная любовь
Кручу её на миньет
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Мимические морщины
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему я такая дура?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Хочу есть и не толстеть
Муж заставляет работать
Перезвоните пожалуйста
Кинул меня на деньги
Подруга критикует мои отношения