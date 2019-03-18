Роскошный особняк лишил Резника последнего гроша

У известного поэта-песенника Ильи Резника сложилась непростая финансовая ситуация. Расходы на содержание особняка на Рублевке загоняют семью в долги.

Илья Резник снимает особняк в Подмосковье, где живет вместе с женой. Коттедж по сравнению с соседними "дворцами" олигархов довольно скромный. Потрескавшиеся стены требуют ремонта, мебель – 90-х годов, вышедшая из моды. Поэт жалуется, что даже фасады старой кухни регулярно слетают с петель.

Большинство россиян уверены, что Илья Резник – один из самых богатых людей страны. Поэт написал огромное число песен для знаменитостей, которые должны были делиться с ним гонорарами. Но в реальности все намного скромнее.

Оказывается, расценки для авторов произведений не менялись с советских времен. По словам Ильи Резника, им платят "жалкие семь копеек" за одно звучание, за эфир. Сам же известный поэт не умеет воевать за деньги. В результате ему приходится до сих пор снимать жилье – и даже на это денег порой не хватает, приходится занимать, пишет StarHit. Чаще всего помогает в таких ситуациях сын, рассказал Илья Резник в программе "Однажды".

Проблемы с деньгами не отступают, несмотря на работу в театре и авторские отчисления. Больше всего тяготил поэта давний долг перед Иосифом Кобзоном. Однако 2018-й год оказался для Резника более успешным в финансовом плане и ему удалось вернуть этот долг – перед самой смертью великого певца.

80-летний Илья Резник счастлив в браке с Ириной Романовой. Супруги отмечают 20-летие совместной жизни. А в минувшем году пара обвенчалась – втайне, в Нижней Ореанде под Ялтой. Когда Илья Резник развелся с женой Мунирой Аргумбаевой и вступил в новые отношения, многие это не одобрили. В числе недоброжелателей была и Алла Пугачева. Однако Ирина говорит, что они простили всех обидчиков и ни на кого не держат зла.

