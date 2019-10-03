"Перевалочный пункт": любовное гнездышко популярной телеведущей разобрали на части

Жажда знать максимум о звездах просто неистребима: хочется быть в курсе где, кто и с кем был, что надел, у кого с кем роман, куда поехал отдыхать и сколько потратил. Сегодня попробуем хайпануть и разобрать квартиру Насти Ивлеевой и ее мужа Элджея (или Элджея и его супруги Насти Ивлеевой, хотя мы все в курсе, кто у вас в семье главный) и попробуем разобраться, снимает эта звездная чета или все же купила себе собственные квадратные метры.



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