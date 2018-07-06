Стоимость жилья возьмут под контроль
Рабочая группа президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков будет отслеживать и выявлять случаи завышения стоимости строящего жилья. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, партийная структура совместно с Минстроем и региональным руководством намерена оперативно реагировать на полученные сведения.
Как напомнил партиец, цена на жилье складывается из многих компонентов, в том числе, стройматериалов, платы за подключение к инфраструктуре и ряд других. При этом чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. "Закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, – сказал депутат-единоросс. – Поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять".
Сидякин напомнил, что новый механизм долевого участия должен противостоять созданию пирамид, в которых новые средства дольщиков идут на погашение более старых обязательств застройщика. Парламентарий выразил уверенность, что работать с деньгами дольщиков необходимо добросовестно.
"Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома", – подчеркнул представитель "ЕР", отметив, что застройщик сначала должен собрать средства участников долевого строительства на специальном эскроу-счете в банке, а получать свою прибыль после передачи собственникам ключей от квартир.
Согласно обновленному закону, банк будет осуществлять сопровождение, которое позволит направить привлеченные деньги исключительно на возведение конкретного объекта. "Это правильно и справедливо", – заключил Александр Сидякин.
Добавим, что рабочая группа партии по защите прав дольщиков продолжит работу с регионами. Главная цель – помочь достроить проблемные объекты. На начало текущего года их насчитывалось 1179 в 72 регионах страны.
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