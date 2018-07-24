"Мосинжпроект" признан одним из крупнейших проектировщиков мира
Газизуллин рассказал, что в 2017 году компания завершила реализацию двух крупных проектов Москвы – стадион "Лужники", на котором недавно прошли матчи чемпионата мира по футболу, и парк "Зарядье", который недавно принимал Московский урбанистический форум. Его основная программа состоялась в Московском концертном зале "Зарядье", проектирование и строительство которого вел "Мосинжпроект".
Возведенные компанией объекты были высоко оценены профессионалами отрасли, москвичами и гостями города. Они многократно становились победителями престижных конкурсов, получая признание на международном уровне и высокие оценки российских властей. Так, российский президент Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме, назвал концертный зал "Зарядье" одним из лучших в Европе.
Как напомнил Марс Газизуллин, в следующем году ожидается сдача в эксплуатацию еще одного уникального объекта – Центра художественной гимнастики в "Лужниках". "Проект центра был создан с использованием технологий информационного моделирования", – подчеркнул он, добавив, что "Мосинжпроект" также продолжает развивать столичное метро, является генеральным проектировщиком, подрядчиком и техническим заказчиком ключевых транспортных объектов и одним из операторов, создающих сеть ТПУ.
Добавим, что ENR’s Top 150 Global Design Firms – это ежегодный рейтинг крупнейших компаний-проектировщиков, проводимый авторитетным международным журналом Engineering News-Record. Он с 1874 года публикует материалы о развитии строительной отрасли. Место в рейтинге определяется по результатам деятельности компаний в сфере проектирования.
Напомним, ранее "Мосинжпроект" занял 138-е место среди 250
крупнейших строительных холдингов мира в международном рейтинге ENR’s 2017 Top
250 Global Contractors. Кроме того, компания заняла 11-е место в разделе рейтинга
"Гражданское строительство" и 89-е в разделе "Транспорт". Рейтинг используется
представителями профессионального сообщества для оценки международной
конкурентоспособности строительных предприятий-подрядчиков и имеет серьезное
влияние в данной сфере.
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