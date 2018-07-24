"Мосинжпроект" признан одним из крупнейших проектировщиков мира

Компания заняла 118-е место среди крупнейших проектных компаний мира по версии международного рейтинга ENR’S 2017 Top 150 Global Design Firms. Об этом сообщил гендиректор "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин. По его словам, попадание в столь престижный топ лист "подтверждает уровень, качество и объем реализуемых компанией проектов".



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