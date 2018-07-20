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Чем Москва впечатлила иностранных экспертов

Фото: stroi.mos.ru
Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэров крупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу на международный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новые общественные пространства, преобразования в транспортной системе и многие другие успехи, достигнутые городом за последние годы.
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Потрясающими назвал темпы развития российской столицы куратор проекта "Большой Париж", депутат Национального собрания Франции Морис Леруа. Особенно он отметил подготовку города к чемпионату мира по футболу. "Это огромный успех, имиджевый, если хотите, и самое главное впечатление, которое Москва производит на своих гостей. Москва оказалась очень гостеприимным городом, здесь замечательные настроения", – отметил он.

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Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Леруа выразил уверенность, что иностранные болельщики, приезжавшие в российскую столицу в дни мундиаля, расскажут по всему миру о том, насколько Москва стала привлекательным и комфортным городом. При этом в ходе недавней панельной дискуссии он похвалил столицу за активное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе метро. В этом аспекте, признал Леруа, Москва обогнала Париж.

Морис Леруа. Кадр youtube.com

О важности развития подземки говорил и профессор Йельского университета, автор сборника "Как делать великий город" Александр Гарвин. Эксперт впечатлился темпами строительства железнодорожных путей и метро. При этом именно подземка, по мнению иностранного гостя, является драйвером развития города.

Вместе с тем Гарвин отметил, что не менее важно развивать общественные пространства – улицы, скверы, парки. В этом плане российская столица также делает очень много, уверен профессор. "В Москве есть парк "Зарядье". Я под большим впечатлением", – признался он.

Александр Гарвин. Кадр youtube.com

Стоит отметить, что именно парк "Зарядье" стал домом для восьмого Московского Урбанфорума. Поэтому зарубежные эксперты имели прекрасную возможность ознакомиться с новым общественным пространством в самом сердце российской столицы, которое уже посетили миллионы человек со всего мира. Под большим впечатлением от ландшафтного парка у стен Кремля осталась и гостья из Соединенных Штатов, президент Hargreaves Associate Мэри Маргарет Джонс.

"Зарядье" она назвала главным московским изменением. "Я приезжаю сюда уже четыре года. И за это время Москва изменилась почти полностью. Улицы приятнее, пейзаж красивее, не перегружена машинами", – поделилась она своим восприятием города.

Маргарет Джонс. Кадр youtube.com

С тем, что российская столица стала гораздо комфортнее согласен и исполнительный директор LSE Cities-London School of Economics and Political Science Филипп Роуд. Нынешнюю Москву он назвал дружелюбным городом.

Сравнивая сегодняшнюю столицу и столицу прошлого, он заметил, что в городе стало меньше автомобилей, припаркованных в неположенном месте. "Раньше, если вы хотели пройтись пешком, везде приходилось бороться с огромным количеством машин, за исключением только, наверное, Красной площади", - сказал Роуд.

Почетный президент французской энергетической компании ENGIE Жерар Местралле назвал потрясающей скорость, с которой меняется Москва в наши дни. Особенно его удивило то, что в Москве, учитывая, что это огромный мегаполис и крупнейший город Европы, удается сохранять и даже улучшать качество жизни.

Местралле назвал это заслугой столичных властей. "Мэр и его команда очень хорошо выбрали приоритеты – человек, житель города, для которого созданы все условия. Такого я мало где припомню", – восторженно отметил французский гость.

Жерар Местралле. Кадр youtube.com

Многие зарубежные гости посетили столицу впервые. Так, соучредителя и управляющего директора RAUMPOSITION Даниэлу Алльмейер впечатлило то, что в Москве всегда что-то происходит, появляются какие-то новые вещи. "Это просто великолепно – чувствовать происходящие в городе изменения", – сказала она.

Значительная часть зарубежных гостей Урбанфорума представляет крупные иностранные компании. Так, вице-президент компании Huawei Technologies Эдвин Диндер рассказал, что его компания привезла на Урбанфорум проекты, связанные с транспортом, образованием, здравоохранением. Он отметил, что город за последние годы совершила большой прорыв в сфере высоких технологий. "Москва входит в топ-10 городов по современной инфраструктуре", – добавил Диндер.

Эдвин Диндер. Кадр youtube.com

В свою очередь, основатель архитектурного бюро TSPA Томас Штельмах, говоря о произошедших в российской столице изменениях, выделил расширение территории города в 2012 году. Он подчеркнул, что Москва должна развивать альтернативные центры, привлекательные для жизни, деловой активности. Стоит отметить, что этим столичные власти активно занимаются уже шесть лет. В Новой Москве создано уже 200 тысяч рабочих мест, построено большое количество жилья, социальной инфраструктуры, деловой недвижимости.

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум открылся проходит в российской столице с 17 по 22 июля. Главная тема форума - Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Площадкой мероприятия стал парк "Зарядье".

Фото: stroi.mos.ru

Международное представительство на восьмом Урбанфоруме впечатляет: только за первые два дня на нем выступили 340 спикеров, 120 из которых являются членами иностранных делегаций. Всего в работе форума принимают участие семь тысяч человек из 70 стран мира, отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Москва стала центром притяжения для политиков, мэров крупнейших городов, архитекторов и экспертов. Среди них бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа, генеральный директор Vinci Concessions Николя Нотбар, глава Allianz Capital Partners Юрген Герке и многие другие.

Автор: Иван Поляков20 июля 2018, 19:19

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