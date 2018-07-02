Собянин дал старт движению по новому Крылатскому мосту

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку. Путепровод длиной 282 метра является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), он соединяет улицы Крылатская и Нижние Мневники.



По словам градоначальника, строительство Северо-Западной хорды в основном завершено, осталось всего лишь несколько объектов. Крылатский мост, по словам Сергея Собянина, значительно улучшит пропускную способность этого участка.

В целом протяженность дорог Северо-Западной хорды составит порядка 80 километров, сказал мэр. "Это сложнейший проект. Сегодня можно сказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавил Собянин.

По его словам, в ближайшие недели будет открыта связка между Рублевским и Можайским шоссе. "И дальше останется небольшой мост через канал имени Москвы", – сказал градоначальник.

Помимо СЗХ, напомнил мэр столицы, в городе реализуются и другие крупные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры – Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада. Он подчеркнул, что новые магистрали позволят автомобилистам проезжать из одного конца Москвы в другой, минуя центральные районы – Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца. "Они серьезным образом изменят систему транспортных потоков, направлений, дорожную картину города", – заявил Собянин.

Строительство нового Крылатского моста началось в декабре 2016 года. В то же время велась реконструкция улицы Нижние Мневники (520 метров по три полосы в каждом движении) и Крылатской (300-метровый участок). Также был модернизирован боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы, построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной. Общая протяженность нового дорожного полотна – 2,4 километра.

Новый Крылатский мост стал дублером старого, который был построен в советское время – в первой половине 1980-х годов. Теперь число полос на участке удвоится, транспорт будет двигаться по трем полосам в каждом направлении. Кроме того, исчезнет одно из "бутылочных горлышек" на Северо-Западной хорде, улучшится в целом транспортное обслуживание четырех районов – Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. Стоит отметить, что строители не забыли и про пешеходов: для них обустроены тротуары.

Северо-Западная хорда – скоростная трасса, идущая от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Она соединяет ряд крупных магистралей – Можайское, Рублевское, Волоколамское, Ленинградское шоссе и другие трассы.

В 2015 году было завершено строительство Алабяно-Балтийского тоннеля – самого важного и сложного участка СЗХ. В конце прошлого года автомобили поехали по южному участку хорды от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова.

Благодаря реализации проекта у москвичей появляется больше возможностей для планирования маршрута. Разгружаются Московская кольцевая автодорога, Третье транспортное и Садовое кольца, а также Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других крупных вылетных магистралей.