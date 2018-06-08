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Недвижимость

Программа реновации стартовала на северо-востоке Москвы

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин
Программа реновации вслед за Восточным и Западным округами приходит на северо-восток столицы. Для переселенцев там подготовлено четыре новых дома. Жителей ветхих пятиэтажек ждут современные квартиры комфорт-класса увеличенной площади.
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Новые дома расположены в районах Бабушкинский и Южное Медведково. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, выдача смотровых ордеров для переселенцев начнется уже 9 июня. "Центры информирования по переселению располагаются на первых этажах домов по адресам: улица Летчика Бабушкина, 39, а также улица Полярная, 1, корпус 2", – сказал он.

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Левкин подчеркнул, в первые два дня – субботу и воскресенье – центры будут работать без перерыва с 9 до 21 часов. Там будут работать специалисты департамента городского имущества, префектуры Северо-Восточного административного округа, ГБУ "Жилищник", управления социальной защиты населения. Кроме того, переселенцы смогут получить всю необходимую информацию от представителей Фонда реновации, в том числе по вопросам докупки жилых помещений.

Один из домов для переселенцев расположен по адресу улица Летчика Бабушкинская, 39. Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы по реновации остаются в прежних районах. На Летчика Бабушкина, 39 переезжают жители двух пятиэтажек по улице Осташковская, которые расположены буквально в нескольких минутах ходьбы от нового дома.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Это значит, что переселенцы сохраняют привычное окружение и образ жизни. Они, как и прежде, будут ходить в полюбившиеся магазины, парки и другие места отдыха, водить детей в те же школы и детские сады, пользоваться поликлиникой. 

Дом на Летчика Бабушкина, 39 – трехсекционный переменной этажности (14-17 этажей). Здание возведено по всем современным технологиям с использованием трехслойной стеновой панели с облицовкой под кирпич. Строители тщательно подошли к соблюдению всех требований энергоэффективности: установлены счетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Все квартиры, отделанные в соответствии с требованиями комфорт-класса, полностью готовы к заселению и проживанию. Внутри помещений установлены деревянные двери, входная – металлическая, утепленная, с повышенной звукоизоляцией. На полу уложены кафель и ламинат, а на стенах наклеены флизелиновые обои. Жильцы смогут легко покрасить их в любой цвет по своему вкусу.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

На кухнях для будущих жильцов уже установлены электрические плиты и раковины. А в ванных комнатах и санузлах – все необходимое сантехническое оборудование – ванна, раковина, смеситель, душ, полотенцесушитель, унитаз. Предусмотрено место и для стиральной машины.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Окна в квартирах выполнены из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. Все квартиры оборудованы просторными лоджиями.

Переселенцы получают равнозначные жилые помещения, общая площадь которых превышает метраж их квартир в хрущевках. Так, общая площадь однокомнатных жилых помещений в доме на Летчика Бабушкина – порядка 33 квадратных метров, кухня – около девяти "квадратов". Площадь "двушек" здесь – около 55 "квадратов" (жилая – 35), трехкомнатных квартир – порядка 75 (жилая – 40-45).

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Дом полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями, входные группы доступны для пожилых людей и мам с колясками. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. Во дворе находится детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Взрослые смогут воспользоваться спортивными тренажерами. Кроме того, установлены малые архитектурные формы – лавочки, урны.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

По словам Сергея Левкина, в настоящий момент под заселение по программе реновации передано уже пять домов, которые были построены ранее: один в Восточном административном округе, четыре других – в Западном. "Свое согласие на переезд дали 85% жителей старых пятиэтажек. Эти факты говорят сами за себя и позволяют судить, как москвичи воспринимают программу и свою роль в ней", – отметил он.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Глава департамента градостроительной политики подчеркнул, что до конца года под заселение по программе реновации будут переданы еще более 20 домов. Часть из них уже построена, другая – в финальной стадии возведения.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.

Фото: stroi.mos.ru/Шабалина Анастасия

Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом комфорт-класса на 5-й Парковой.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, программа реновации предусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумя такими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья.

Автор: Иван Поляков8 июня 2018, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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