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Недвижимость

Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами

Фото: vk.com/jkdomashny
В пятницу, 20 апреля, в Цифровом деловом пространстве Москвы состоялось отраслевое совещание производителей материалов, используемых для возведения домов. Участники мероприятия обсудили ряд аспектов развития строительной отрасли. Среди главных тем – кооперация столичного стройкомплекса и производителей материалов, которые будут применяться, в том числе, для масштабной программы реновации ветхого жилого фонда столицы.
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Реновация – колоссальная по своему масштабу программа. Как отмечал ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, в ее рамках в городе планируется построить около 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Одна из главных составляющих успешности программы – ее обеспечение всеми необходимыми строительными материалами.

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По словам первого заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы Олега Рындина, для производителей крайне важна возможность сбыта своей продукции, в том числе на объекты госзаказа. Сбыт, подчеркнул он, определяется в том числе объемами строительства. Рындин отметил, что в столице сохраняются положительная динамика как в плане возведения транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена, так и в строительстве жилья.

В департаменте градостроительной политики ожидают некоторое смещение в сторону бюджетного строительства в ходе реализации программы реновации.

"Думаю, что мы дойдем до 1-1,5 миллиона квадратных метров в год по мере того, как будет готовиться градостроительная документация", - рассказал Рындин в ходе пленарного заседания совещания.

Фото: Dni.Ru

Важный аспект строительной деятельности – правильное информирование госзаказчиков о тех или иных материалах и их качестве. "В интернете и СМИ распространяются в основном каталоги, которые имеют информационно-рекламный характер. Мы свою работу строим немного по другому: через экспертную комиссию приглашаем производителей и серьезно опрашиваем их по вопросам тех материалов, изделий и конструкций, которые они предлагают, в том числе под госзаказ, о всех потребительских свойствах товара, порядке его применения на стройке, о машинах и механизмах, которые нужны для использования того или иного материала. Все эти вещи очень важны для принятия решений заказчиками и подрядчиками, в том числе в рамках госзаказа", – подчеркнул столичный чиновник.

По его словам, в ходе подготовки к реновации в руководстве города детально обсудили основные требования, в том числе технические, к домам, которые будут строиться для переселения москвичей. "Было получено много замечаний, мы эту работу строили практически со всеми заинтересованными органами исполнительной власти Москвы", – сказал Рындин. Он добавил, что все озвученные примечания будут добавлены в технические требования в течение недели, после чего они будут утверждены руководством города и запущены непосредственно для работы у государственного заказчика.

"Строителям нужно знать что строить, и нам важно сказать будущим переселенцам о том, какое жилье по качеству и долговечности конструкций они в итоге получат", – заявил первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики города.

Фото: vk.com/luga_pik

Кроме того, Рындин затронул вопрос ценообразования в строительстве. По его словам, существующая в этой области система требует перехода на новый уровень, для чего нужны определенные интернет-ресурсы, в том числе федеральные, где бы динамично отображались цены на строительные материалы и оборудование. "Создана Федеральная государственная информационная система "Ценообразование в строительстве", активно идет процесс вовлечения туда производителей строительных материалов, чтобы они размещали в системе объективные цены на свои материалы", – рассказал он.

Реновация ветхого жилья в Москве – один из крупнейших градостроительных проектов не только в России, но и во всем мире. В нее попали жилые дома первого периода индустриального домостроения – 1950-1960-х годов прошлого столетия. Всего в списке программы находится 5171 ветхое здание. Новое комфортное жилье, построенное по всем новейшим стандартам, получат более миллиона человек.

Первые переселенцы начали переезжать в новые квартиры уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в новый дом комфорт-класса на 5-й Парковой.

В среднем новые квартиры больше старых на 20 квадратных метров, в них выполнена отделка, установлена вся сантехника и системы. Новое, комфортабельное жилье с полной отделкой и увеличенной площадью получат еще тысячи семей.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Иван Поляков23 апреля 2018, 14:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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