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Когда откроют участок красной ветки метро до "Столбово"

Фото: stroi.mos.ru
Основную часть работ на участке Сокольнической линии в Новой Москве от станции "Саларьево" до "Столбово" планируется завершить уже в этом году. Открытие пассажирского движения запланировано на начало следующего года. Об этом журналистам заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. 

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Протяженность нового отрезка составляет 11,6 километра. Он включает четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и конечная – "Столбово" в Коммунарке.

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По словам Хуснуллина, работы на участке идут хорошими темпами. "Строительство идет в соответствии с графиком. По нашим оценкам, до конца года будут завершены основные работы, а запуск пассажирского движения состоится в начале следующего года", – сказал он.

Хуснуллин отметил, что к новым станциям уже делаются подъездные дороги, благоустройство, создаются перехватывающие паркинги. "Эта ветка серьезно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском шоссе, и на Киевском и позволит жителям ближайшего пояса Москвы воспользоваться услугами метро", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Он также добавил, что уже в сентябре этого года ожидается ввод крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе метро "Саларьево", вместе с которым будет построен торгово-развлекательный центр.

Фото: stroi.mos.ru

Участок красной линии до "Столбово" будет выполнен частично в наземном исполнении. По словам Хуснуллина, ветка выйдет на поверхность после метро "Саларьево", дойдет в таком виде до Калужского шоссе, а затем снова уйдет под землю. Однако конечный участок линии в Коммунарке будет наземным.

При этом ветка будет идти в створе магистрали Солнцево-Бутово-Видное. "Посередине будет проходить линия метро, а по краям пройдет скоростная дорога первого класса", – пояснил глава столичного стройкомплекса.

Говоря о развитии транспортного каркаса Новой Москвы, Хуснуллин также затронул тему реконструкции Калужского шоссе – одной из главных магистралей на присоединенных территориях. По его словам, реконструкция шоссе до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и пересечения с Малым бетонным кольцом будет завершена до конца этого года.

Фото: stroi.mos.ru

Рассказал Хуснуллин и о строительстве подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам за пределами города. Он отметил, что было утверждено выделение на эти цели 3,3 миллиарда рублей. "За ближайшие три года планируется построить от 100 до 200 км дорог. Сейчас ведется оценка необходимости ремонта существующих подъездных путей или строительство новых", – конкретизировал он.

По словам главы стройкомплекса Москвы, за пределами города расположено более 11 тысяч садовых товариществ, в которых порядка миллиона земельных участков. Все дороги будут строиться за счет бюджета столицы и области, платных путепроводов не будет. "Мы прорабатываем возможные схемы новых подъездных путей с учетом их "привязки" к железнодорожным станциям и расположенным рядом с дачными поселками деревням", – отметил Хуснуллин.

Автор: Иван Поляков5 июня 2018, 15:53

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