Станция метро "Солнцево" близка к открытию
По его словам, на платформе станции полностью уложен гранит "Цветок Урала", работы по облицовке стен и потолка текстурированными под бетон панелями perfaten alcore выполнены на 97%. "Завершается архитектурная отделка в вестибюлях", – сказал Хуснуллин.
Глава столичного стройкомплекса отметил, что дизайн-концепция "Солнцево" обыгрывает название станции и предполагает оригинальное световое решение. При этом проект оформления был выбран самими москвичами в ходе голосования на платформе "Активный гражданин" по итогам открытого международного конкурса, прошедшего в 2014 году.
Часть светильников на станции направлена на платформу, другая часть – на зеркала, которые установлены в специальных куполах за панелями. Благодаря такому решению на платформу попадает уже отраженный объемный свет. Помимо архитектурной отделки, на станции ведутся работы по наладке эскалаторов и лифтов, завершается монтаж инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.
Напомним, станция "Солнцево" расположена на участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". Всего на отрезке – семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Длина участка – 14,2 километра.
Линия свяжет запад столицы и Новую Москву. Ее технический пуск запланирован на начало лета. Ветка позволит сократить до 45 минут время на поездку в центр для 600 тысяч москвичей.
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