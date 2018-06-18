В Москве откроется сразу семь новых станций метро

Семь новых станций метро примут первых пассажиров в столице одновременно. Речь идет о новом участке Калининско-Солнцевской линии. Столь массовое открытие станций состоится в Москве впервые за 20 лет.

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" должен быть открыт для регулярных перевозок в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день участок находится в высокой степени готовности.

Уже две станции – "Мичуринский проспект" и "Рассказовка", уточнил он, передаются эксплуатирующим службам метрополитена. Хуснуллин отметил, что главная сложность при в строительстве этого отрезка столичной подземки – длина участка и большое количество станций.





Новый участок Калининско-Солнцевской ветки имеет протяженность около 14 километров. На нем расположены станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".





Линия свяжет западные районы города и Новую Москву. Ввод ее в строй сократит до 45 минут время на поездку в центр для 600 тысяч жителей столицы.





Всего же до конца года столичная подземка должна пополниться 15 новыми станциями. Таким образом, за 12 месяцев общее число введенных в эксплуатацию станций достигнет 24-х, девять из которых уже действуют. Кроме того, развивается и остальная инфраструктура метро – построены три депо и один вестибюль.

Как отметил глава строительного комплекса города, при сохранении нынешних темпов к 2025 году суммарная длина линий метро вырастет практически вдвое. При этом в изначальных планах метростроевцев было увеличение сети метро примерно на треть.

