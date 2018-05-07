Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
Станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть
построена в пешей доступности от аэропорта. По словам Марата Хуснуллина, в
настоящее время рассматривается несколько площадок.
"Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в 600-800 метрах, – рассказал он. – То есть фактически в пешей доступности".
Проект планировки территории для продления желтой ветки столичной подземки до воздушной гавани Москвы планируется утвердить в следующем году. Линию планируется продлить от тупиков за станцией "Рассказовка".
Тоннели расположатся вдоль Боровского шоссе и будут выходить к аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке протяженностью около 5,5 километра планируется разместить две станции.
Отметим, что в зоне продления Калининско-Солнцевской ветки расположены несколько поселений Новой Москвы: Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. На их территории проживают около 200 тысяч человек. Кроме того, в них создано около 150 тысяч рабочих мест.
В настоящее время метростроевцы завершают работы на участке желтой линии подземки от "Раменок" до "Рассказовки". Его протяженность составляет 14,2 километра. В районах, через которые пройдет линия, проживают более полумиллиона человек.
За последние семь лет общая протяженность линий московского метрополитена увеличилась на треть. До конца 2021 года в столице планируется сдать 137 километров новых участков, 60 новых станций и восемь депо.
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