Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта

От станции метро "Внуково" до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение будущей станции.

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