Как контролируется качество строительства в Москве

Надлежащее качество работ при возведении зданий – один из главных принципов, которым руководствуются столичные строители. Важно не только построить фундамент и стены, провести внутренние монтажные работы, но и сделать это с соблюдением всех норм и требований. Качество строительства в Москве тщательно контролируется на всех без исключения объектах. Один из них – китайский деловой центр "Парк Хуамин", который возводится в Северо-Восточном административном округе.

Многофункциональный комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров строится на улице Вильгельма Пика, прямо напротив станции метро "Ботанический сад". Его возведение началось еще в 2015 году. Строители уже полностью завершили монолитные работы, на 80% закончено остекление фасада. В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренним инженерным системам, электрике и сантехнике.

Уже в конце этого года распахнет свои двери 22-этажная пятизвездочная гостиница на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, 21-этажное офисное здание и общественный корпус. Кроме того, рядом с многофункциональным центром появится традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры. В настоящее время там идут земляные работы.

За качеством возведения масштабного комплекса тщательно следят специалисты Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). По словам замначальника управления ведомства по Северо-Восточному административному округа Павла Балашова, к проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС). Мониторинг проводится каждый месяц.





Специалисты комитета уже неоднократно бывали на стройплощадке многофункционального центра "Парк Хуамин". При этом в прошлом году комплекс участвовал в конкурсе Мосгосстройнадзора и занял первое место. Ведомство высоко оценило качество строительно-монтажных работ, культуру строительного производства и технику безопасности.

Эксперты ЦЭИИС проверяют качество бетонных изделий и конструкций на их основе, применяемых при строительстве. В частности, проводится мониторинг характеристик бетонных конструкций, в том числе на прочность и армирование, а также качество возведения кровли, огнезащита здания.





В случае положительного заключения никаких мер к подрядчику не принимается. В противном случае специалисты Мосгосстройнадзора выдают предписание на устранение нарушений. Подрядчик обязан исправить все допущенные недочеты, а затем известить город об устранении нарушений.

После этого проводится дополнительная проверка на исполнение предписания. "Если проблема устранена, то вопрос закрывается, если нет, то следует обращение в суд", – сказал Балашов.

Специалисты Мосгосстройнадзора тщательно контролируют и работы по строительству традиционного китайского парка. Он расположится прямо напротив многофункционального центра и будет открыт для всех желающих. Его строительство также планируется завершить в 2018 году. На территории свыше 5 гектаров будут располагаться китайский ресторан, салоны красоты, зал проведения чайных церемоний, а также выставочные помещения.





На входе посетителей будет встречать арка в китайском стиле, также появятся три беседки. На территории парка будут высажены четыре тысячи новых деревьев. В строительстве применяются частично материалы из Поднебесной (камень, черепица) и частично материалы российского производства.





Напомним, только за первый квартал 2018 года Мосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. Ранее мониторинг качества строительства прошел в новом детском саду на 350 мест в 11-м квартале района Некрасовка.

При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзор выявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждении детсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до конца выполненные пусконаладочные работы систем противопожарной охраны. Ведомство выдало предписание об устранении допущенных нарушений. Застройщик оперативно приступил к их исправлению.