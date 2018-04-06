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Недвижимость

Как выглядит жилье по программе реновации на западе Москвы

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru
Первые жители западных районов столицы готовятся к переселению в рамках программы реновации. Городские власти подготовили для переезда москвичей из хрущевок четыре дома , в которых расположены около 700 квартир. Жильцы первого дома смогут начать готовиться к переезду уже 7 апреля, после того, как получат смотровые ордера. 
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В пятницу, 6 апреля власти города презентовали первые дома на западе столицы, куда в ближайшие дни начнут переезжать жители округа. К настоящему времени к заселению готовы четыре дома. В них расположены 679 квартир. Первые жильцы хрущевок Западного округа будут получать ордера, начиная с 7 апреля.

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Дома по программе реновации в Западном округе расположены по адресам: Проспект Вернадского, 61, корпус 3, Проспект Вернадского, 69; улица Красных Зорь, 59Б и улица Гжатская, 16, корпус 1. Как и было обещано ранее, когда программа только стартовала, все переселенцы останутся жить в своих районах. Более того, первым новоселам даже не придется покидать привычные им жилые кварталы.

Самыми первыми к смене тесных хрущевок на квартиры комфорт-класса готовятся жители дома №75 по Проспекту Вернадского. Они переедут в новый дом, который  расположен в нескольких десятках шагах от их нынешнего жилища.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

В новом 14-этажном строении 114 квартир: 14 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. "Выдача смотровых ордеров будущем новоселам назначена на 7 апреля", – сообщил замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. Он также рассказал, что на проспекте Вернадского расположен еще один дом, предназначенный для расселения по программе реновации, еще два здания находятся на улицах Красных зорь и Гжатской.

"Основным преимуществом стартовых жилых домов является то, что они расположены  не только в  том же районе, но и в границах квартала, фактически в шаговой доступности", – заметил Андрей Валуй.

Несомненным преимуществом нового жилья, помимо его площади, качества постройки, современности материалов и ряда других, является его полная готовность к проживанию, с первого дня. Все квартиры, предназначенные под переселение в рамках реновации идут уже с отделкой уровня комфорт-класса. Комнаты оклеены обоями под покраску, на пол уложен ламинат, в прихожей и санузле – кафельная плитка.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

Установленные в квартире входная и межкомнатные двери – добротные, еще долго не потребуют замены, во всех помещениях висят люстры, в кухне и санузлах установлена сантехника. В зоне, предназначенной для приготовления еды, есть плита и раковина. Интересная деталь: журналисты, осматривавшие новые квартиры обратили внимание на то, что на каждом балконе – они, кстати, все застеклены – есть маленькая дверь, предназначение которой было сразу непонятно. Оказалось, что это – специальные короба для установки кондиционеров.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

 "Дома современные, полностью приведены к стандартам отделки, благоустройства по программе реновации, квартирография жилых домов соответствует всем стандартам", – отметил Андрей Валуй, добавив, что районы, находящиеся в программе реновации, полностью обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, в том числе, образовательными учреждениями, поликлиниками и больницами, культурными объектами. 

Задача городских и окружных властей – не только предоставить переселенцам из пятиэтажек новое и комфортное жилье, но и сделать их переезд максимально безболезненным. Москвичи должны испытывать от смены места жительства только положительные эмоции, уверены городские чиновники. Чтобы помочь каждому участнику программы реновации, в Западном округе созданы специальные Центры информирования по переселению.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

Местные жители смогу получить в них исчерпывающие сведения о том, что касается реновации и переезда, необходимые консультации и помощь. Он располагаются на первых этажах новых домов. До конца года жители хрущевок получат ключи от квартир, расположенных в девяти новых домах Западного округа. Кстати, ЗАО является третьим по количеству домов, попавших под реновацию  – 558 из 5171-го.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

 Напомним, переселение в рамках реновации стартовало с Восточного округа Москвы. Жильцы переехали в дом по адресу: 5-я Парковая улица, 62Б. Всего, по словам замглавы департамента, на текущий год запланировано переселение в 32 дома, общая площадь квартир в них превышает 400 тысяч квадратных метров. Владельцами новых квартир станут около 6800 семей.

Автор: Дмитрий Куклин6 апреля 2018, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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