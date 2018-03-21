В Москве появится новая пешеходная набережная
"Сегодня градостроительная политика Москвы направлена на создание максимально удобных и комфортных пространств в городе. Во многом это связано и с удобным доступом к реке, с организацией новых набережных", – сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас прорабатывается проект новой пешеходной набережной от территории Бадаевского пивоваренного завода до научного объединения имени Хруничева и далее – до района Фили.
"Это будет полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города. Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов, расположенных вдоль реки", – отметил заместитель мэра.
Московские власти уделяют большое внимание созданию пешеходных зон, в том числе и на набережных. Уже обустроены Крымская, Краснопресненская, Саввинская, Ростовская и Смоленская набережные. Идет работа над проектами еще нескольких пешеходных маршрутов вдоль Москвы-реки.
Также в этом году откроется территория вокруг Политехнического музея после его реконструкции. Он станет частью нового пешеходного пространства – маршрут для неспешных прогулок пройдет от Центрального детского магазина на Лубянке до парка "Зарядье".
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