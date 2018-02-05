Москвичи стали выбирать квартиры меньшей площади

Эксперты входящей в девелоперский дивизион инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" компании "Мосреалстрой" зафиксировали изменение структуры спроса на новостройки. По данным за 2017 год, средняя площадь реализованных в столице квартир снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.



Как рассказал заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, в границах Старой Москвы снижение показателя составило порядка 2%. Согласно экспертным данным, средняя площадь продаваемых квартир сократилась с 61,1 квадратного метра до 59,7.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Новой Москве. По словам Суниева, средняя площадь проданного лота упала с 50,2 "квадрата" до 48,2 (или минус 4% к показателю 2016 года.

В прошлом году максимальная средняя площадь проданного жилья пришлась на Центральный административный округ. Здесь этот показатель составил 89,7 квадратного метра. Минимальное же значение было зафиксировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах – около 48 квадратных метров.

Примечательно, что в 2016 году средняя площадь реализованной квартиры в Старой Москве колебалась от 59 квадратных метров до 77 "квадратов". Но в прошлом году тенденция поменялась, и покупатели стали выбирать в основном жилье площадью 56-61 квадратный метр, отметил Альберт Суниев.

По его словам, это связано с бюджетными ограничениями приобретателей недвижимости и выходом на рынок в основном объектов класса "комфорт" и "бизнес минус". В этих условиях пользовались спросом и квартиры в евроформате (эта планировка предполагает объединенную зону кухни и гостиной, такого плана решения снижают стоимость квартиры за счет уменьшения метража на 5-15 квадратных метров).





Одновременно, отметил Альберт Суниев, в Новой Москве средняя площадь квартир упала ниже отметки 50 квадратных метров. По итогам 2017 года этот показатель был зафиксирован на отметке 48,2 "квадрата" (минус 4% к цифре по итогам 2016 года).