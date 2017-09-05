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Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается

Фото: mos.ru
Благоустройство знаменитой городской улицы подходит к концу. Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Валовую улицу и Серпуховскую площадь после окончания работ по благоустройству. В ходе осмотра результатов работы градоначальник пообщался с жителями столицы.
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Как отметил Сергей Собянин, благоустройство Садового кольца является самым масштабным и сложным проектом в рамках программы "Моя улица". По словам столичного мэра, в ходе работ было необходимо учесть интересы и водителей, и пешеходов, и пассажиров общественного транспорта. Кроме того, нельзя было забывать о местных жителях, бизнесе и многих других заинтересованных сторонах.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как отметил Собянин, на сегодняшний день большая часть работ на Садовом кольце завершена, заканчивается его благоустройство. Останется только поздней осенью высадить новые деревья. "На Садовом кольце переплелись история и современность, – отметил московский градоначальник. – Оно является главной транспортной магистралью и самой большой исторической улицей центра Москвы одновременно".

Фото: mos.ru

В районе Валовой улицы, куда Сергей Собянин приехал с инспекцией, в ходе работ были приведены в порядок проезжая часть и прогулочная зона, тротуары замостили гранитной плиткой, висевшие раньше электрокабели спрятали в канализацию, также здесь установили новые фонари и разбили газон. Благодаря реконструкции, на Валовой улице тротуар стал шире на два-три метра, на Серпуховской площади – полтора–два.

Во время реконструкции дорожные службы изменили ширину полос для автотранспорта, в результате чего удалось организовать места для парковки. Кроме того, теперь на Валовой есть выделенные полосы, а остановки получили новые павильоны с бесплатным Wi-Fi и розетками для зарядки гаджетов. Два новых остановочных павильона установлены и на Серпуховской площади.

Фото: mos.ru

Осматривая результаты благоустройства, Сергей Собянин пообщался с москвичами и пригласил всех на праздничные мероприятия в честь 425-летия Садового кольца. Торжества пройдут в ближайшее воскресенье, 10 сентября. Жителей города и гостей столицы ждет интерактивный праздник "Стань частью истории".

Концертные площадки будут открыты с часа дня на Триумфальной, Делегатской, Большой Сухаревской, Лермонтовской и Серпуховской площадях. Также гулянья будут организованы на улице Зацепский Вал, у входа в парк "Музеон" и в районе станции метро "Парк культуры".

Автор: Дмитрий Куклин5 сентября 2017, 13:20

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