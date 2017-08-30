"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов

Гарри Поттер и Мэри Поппинс встретят маленьких жителей поселка Коммунарка в новом детском саду. Здание, оформленное в стиле английских сказок, откроет свои двери в сентябре.

Сооружение площадью более 3 тысяч квадратных метров построено по индивидуальному проекту. Уже в первую неделю сентября детский сад в Коммунарке (в "новой" Москве) примет 220 детей, сообщил представитель инвестора, гендиректор группы компаний А101 Сергей Качура.

"Отличительной чертой садика стало оригинальное и яркое оформление с использованием популярных и узнаваемых образов английской детской сказочной литературы", – цитирует Качуру "Интерфакс". Гендиректор добавил, что концепция внутренней отделки основана на сюжетах "Алисы в стране чудес", "Гарри Поттера", "Мэри Поппинс", "Приключений мишки Паддингтона".

В стилистике английских сказок выдержаны как оформление, так и мебель. Она изготовлена по индивидуальному проекту и подобрана по стилю в каждую групповую комнату. По словам Качуры, в актовом зале установлено современное мультимедийное оборудование, электронные и акустические музыкальные инструменты. Предусмотрена зона для занятий хореографией и балетом.

"Английский" садик в Коммунарке – лишь небольшая часть большой программы строительства социальных объектов в "новой" Москве. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, объем частных инвестиций в эту сферу в 2017 году составит около 5 миллиардов рублей.

"В этом году в новых округах планируется ввести порядка 15 социальных объектов. Значительная часть из них строится за счет частных инвестиций", – сказал Жидкин. Руководитель департамента добавил, что еще полтора миллиарда рублей выделено на эти цели из бюджета.

Жидкин напомнил, что с момента присоединения новых территорий здесь построено около 50 социальных объектов, причем две трети из них – за счет инвесторов. Они вкладываются в возведение школ, детских садов и поликлиник в рамках проектов комплексной жилой застройки, пояснил чиновник.