Мать Собчак продала квартиру за 29 миллионов
О многомиллионном доходе матери Ксении Собчак написал в своем блоге актер Станислав Садальский. Он рассказал, что лично поинтересовался у своей подруги Людмилы Нарусовой о ее заработке. "Поздравляю, подруга! Наконец-то у меня в друзьях настоящая миллионерша", – пошутил он в телефонном разговоре с сенатором.
Однако сама Людмила Нарусова очень лаконично прокомментировала сведения Forbes. "******", – заявила она, опровергнув сведения о многомиллионном доходе. "Напиши хоть ты, что это вранье!" – попросила актера сенатор.
По словам Людмилы Нарусовой, указанная в рейтинге цифра – это сумма, которую она получила за продажу квартиры. "Если б у меня было такое состояние, стала б я ее продавать?!(" – цитирует сенатора в своем блоге Станислав Садальский.
Примечательно, что подписчики актера не поверили словам Нарусовой. Они предположили, что парламентарий ведет речь о квартире ее покойного мужа Анатолия Собчака на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. "Не стоит она и трети такой суммы. Людмила Борисовна лукавит", – написал в комментариях пользователь anguema.
Людмила Нарусова— RB (@ARBARB151) 13 июля 2017 г.
Доход в 2016 году: 28,7 млн руб.
Доход в 2015 году: н/д
Должность: член Совета Федерации Республики Тыва pic.twitter.com/Stdnp1wqq4
Ранее подруга Садальского уже отказалась от своих миллионов в эфире радиостанции "НСН". "Это неправда", – заявила сенатор, отметив, что все ее средства "размещены только в российских банках". "Forbes явно мне польстил", – добавила она.
Напомним, Людмила Нарусова занимает второе место в топе самых богатых федеральных чиновниц России по мнению Forbes. По данным издания, в 2016 году ее доход составил 28,7 миллиона рублей. Добавим, что в официальной декларации сенатора о доходах за указанный период обозначена именно эта сумма.
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