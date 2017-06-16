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Недвижимость

Москвичи поддержали программу реновации

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о предварительных результатах голосования москвичей по программе реновации. По его словам, свое положительное мнение о проекте высказали около 90% жителей ветхих домов.
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Всего в голосовании, которое завершилось 15 июня, приняли участие 70% процентов потенциальных переселенцев, отметил Хуснуллин. Вместе с тем он подчеркнул, что у москвичей есть еще месяц для принятия решения об участии в программе. "Мы понимаем и видим, что большое количество жителей домов, не попавших в первый список, такое желание изъявляют. Мы идем им навстречу и даем возможность высказать свое право", – сказал он в интервью телеканалу НТВ.

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Сюжеты Реновация жилья в Москве

Кроме того, руководитель стройкомплекса Москвы отметил, что жители хрущевок по программе реновации смогут за дополнительную плату приобрести квартиры с увеличенным количеством комнат. По его словам, механизм доплаты планируется разработать в течение ближайшего месяца. "Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить, за новую комнату", – подчеркнул Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В то же время он напомнил, что программа гарантирует москвичам переселение в квартиру с тем же количеством комнат. Но при этом общая площадь жилого помещения вырастет за счет увеличившейся кухни, прихожей и санузла.

Рассказал Хуснуллин и о домах, которые будут возведены вместо хрущевок. По его словам, это будут среднеэтажные здания высотой до 14 этажей. "Сейчас мы строим дома высокого уровня комфортности. 70% новых зданий будут монолитными, оставшиеся 30 – это улучшенная панель с энергосберегающими технологиями со сроком службы 100 лет", – заявил он, добавив, что новые квартиры будут передаваться переселенцам с отделкой комфорт-класса, и в среднем будут на 30% больше старых.

Первые этажи будут нежилыми, там появятся рабочие места, системы сервиса, досуга и прочее.

Руководитель столичного стройкомплекса подчеркнул, что власти Москвы не ожидают большого притока новых жителей в районы реновации. "Реальный прирост населения за последние годы – 40-50 тысяч человек. Это не такой уж большой прирост для 12-миллионного мегаполиса. Проблем по "социалке" и сфере обслуживания мы не видим", – уточнил Хуснуллин.

В целом в городе жителей не добавится, уверен он.

Променад (публичная территория). Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Глава столичного стройкомплекса также заверил, что власти постараются сносить дома в зависимости от их состояния, начиная с наиболее ветхого жилья: "Я считаю, что реновация – это огромное благо для жителей города", – резюмировал Хуснуллин.

Напомним, 14 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о реновации устаревшего жилого фонда в Москве. Перед окончательным принятием поправок, положения документа прошли широкое обсуждение с участием депутатов Госдумы, столичных властей, а также собственников квартир в домах, подпадающих под действие программы.

Согласно проекту реновации, в программу расселения войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 годы. В соответствии с документом, при переселении владельцам сносимых домов будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье. Это понятие предусматривает "благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры".

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

При желании собственник жилья в сносимом доме может получить денежную компенсацию, а не новую квартиру. Кроме того, владельцы вошедших в программу пятиэтажек освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок взамен их комнат будут предоставляться отдельные квартиры.

Закон о реновации гарантирует переселенцам создание комфортной городской среды, а также хорошее качество новых домов, высота которых в большинстве своем не будет превышать 6-14 этажей. Утверждаются единые требования к формированию улиц и дорожной сети, а также к организации парковочного пространства, общая площадь которого вырастет в два раза.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. Все затраты на программу город возьмет на себя.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков16 июня 2017, 13:41

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