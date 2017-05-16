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Супруги Кличко продают свой американский особняк

Владимир Кличко с женой. Фото: Jemal Countess /Gettyimages.ru
В городке Палисейдс штата Нью-Йорк по соседству с Хэйден Панеттьер жили Анджелина Джоли, Билл Мюррей, Дайан Сойер и Аль Пачино. Теперь дом стал не нужен.
прочитано 365 раз

Супруга украинского боксера-тяжеловеса олимпийского чемпиона Владимира Кличко Хейден Панеттьери приняла решение продать дом в штате Нью-Йорк, в котором прошло ее детство. Решение было принято под впечатлением от длительного развода родителей актрисы, – сообщает Life.ru.

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Не остановили Хейден даже детские воспоминания. Ведь соседями ее семьи были такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Билл Мюррей, Дайан Сойер, Аль Пачино.

Семья Кличко не афиширует свою личную жизнь. О своей помолвке пара объявила еще в 2009 году, но потом их отношения прерывались и вновь возобновились только спустя четыре года. Владимир и Хейден несколько раз назначали дату свадьбы, но заключили ли в итоге они брак или нет – остается тайной. Пара планировала обвенчаться в Киево-Печерской лавре, но каждый раз что-то не складывалось.

Все, что супруги считают нужным опубликовать о своей частной жизни, появляется в аккаунте Хейден в соцсетях, и это совсем немного: даже фото своей дочери супруги впервые выложили в сеть, когда малышке исполнился уже годик.

Коттеджем в США семья Панеттьери владеет с 1995 года.

Автор: Алексей Минин16 мая 2017, 13:36

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