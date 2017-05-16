Супруги Кличко продают свой американский особняк
Супруга украинского боксера-тяжеловеса олимпийского чемпиона Владимира Кличко Хейден Панеттьери приняла решение продать дом в штате Нью-Йорк, в котором прошло ее детство. Решение было принято под впечатлением от длительного развода родителей актрисы, – сообщает Life.ru.
Не остановили Хейден даже детские воспоминания. Ведь соседями ее семьи были такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Билл Мюррей, Дайан Сойер, Аль Пачино.
Семья Кличко не афиширует свою личную жизнь. О своей помолвке пара объявила еще в 2009 году, но потом их отношения прерывались и вновь возобновились только спустя четыре года. Владимир и Хейден несколько раз назначали дату свадьбы, но заключили ли в итоге они брак или нет – остается тайной. Пара планировала обвенчаться в Киево-Печерской лавре, но каждый раз что-то не складывалось.
Все, что супруги считают нужным опубликовать о своей частной жизни, появляется в аккаунте Хейден в соцсетях, и это совсем немного: даже фото своей дочери супруги впервые выложили в сеть, когда малышке исполнился уже годик.
Коттеджем в США семья Панеттьери владеет с 1995 года.
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