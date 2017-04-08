Семья восстала против Гузеевой

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева затеяла большой ремонт. Семья звезды оказалась против такого поворота и буквально восстала против артистки.

Гузеева пожаловалась ведущей телепрограммы, что ей очень неудобно готовить на кухне. Хлебопечку звезде приходится хранить на подоконнике, а стол семья вообще не использует по назначению: они едят на веранде, потому что родственникам не нравится запах еды, распространяющийся во время готовки.

"Радости хочется только мне. Все мои в семье против", – рассказала Гузеева. Мать звезды в знак протеста уехала в Оренбург. Не поддержал телеведущую и ее муж: он решил на время улететь.

Отказали в поддержке Гузеевой и ее дети. "Георгий сказал: "Нет, мам, давай решай свои проблемы внутренние сама, меня все устраивает". Лёлька закусила удила, она говорит: "Мам, из своих 16 лет я 14 прожила в этом интерьере, мне все нравится, я не хочу с этим расставаться, это мое детство, это моя жизнь", – отметила Гузеева.

Высказалась по поводу больших перемен в квартире Гузеевой известная певица Надежда Бабкина. По ее словам, ремонт – это настоящая катастрофа. "Я где-то согласна с твоими родственниками, что они взбунтовались, но с другой стороны я согласна с тобой, потому что когда-то нужно обновление", – заявила исполнительница во время записи телепередачи.

Напомним, Гузеева уже принимала участие в съемках подобной программы. В 2015 году звезде сделали ремонт в двухкомнатной квартире, в которую артистка переехала еще в 90-х.