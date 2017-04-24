Убитый муж оставил Максакову без наследства

Мария Максакова осталась без многомиллионного наследства своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье.

Речь идет о Юлии Вороненковой и их с Денисом детях – 19-летнем Николае и 16-летней Ксении. Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей, потому что незадолго до смерти Вороненков переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли именно на Юлию и детей от первого брака, по всей видимости, боясь конфискации недвижимого имущества.

Как сообщает Life.ru, бывшей жене Вороненкова отошел особняк в поселке Жаворонки на Рублевке – это два дома на четырех земельных участках. Собственность оценивается в 600 миллионов рублей. Также Юлия осталась единоличным обладателем четырехкомнатной квартиры площадью 226 квадратов в ЖК "Кунцево" на западе Москвы. Она оценивается в более чем 80 миллионов рублей. Еще одна квартира – трехкомнатная стоимостью 40 миллионов рублей – имеется у бывшей жены Вороненкова теперь и на востоке столицы, в ЖК "Дом в Сокольниках".

Не менее шикарная недвижимость досталась и 19-летнему сыну Николаю Вороненкову. Юноша стал владельцем двух квартир в доме на Тверской улице общей площадью 760 квадратов метров и стоимостью более 500 миллионов рублей. Также Николай владеет и квартирой в доме, где родился Владимир Высоцкий. 70 квадратов на Малой Грузинской риэлторы оценили в 25 миллионов рублей.

Впрочем, у Марии Максаковой есть шанс стать владелицей четырехкомнатной квартиры на улице Удальцова. Это 160 квадратных метров жилья на девятом этаже кирпичной новостройки. Но и в этом случае Вороненков является лишь совладельцем. Квартира оформлена сразу на трех собственников – на Дениса, дочку Ксению и на сына Николая. Таким образом, Мария Максакова может претендовать только на треть от квартиры.

У вдовы остались только дома и квартиры, приобретенные до замужества. Единственный подарок, который Денис Вороненков успел сделать Марии Максаковой до отъезда на Украину, это апартаменты в башне "Москва-Сити" за 100 миллионов рублей, отмечает издание.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас".

