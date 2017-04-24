Актер из "Интернов" умер после падения с 5 этажа Убитый муж оставил Максакову без наследства Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Понедельник 24 апреля
Лента новостей
20:52
Любимица Трампа стала рупором Госдепа
19:51
Володин оценил взаимодействие Думы и правительства
19:43
Как подготовить дачу к лету
19:33
Путин оценил борьбу чертей и ангелов
19:32
Названа допустимая дневная доза водки
19:31
Путин настроил законодателей на эффективную работу
19:17
10 ярких ролей Барбры Стрейзанд
18:58
Как Лолита пострадала из-за Ленина
18:56
В Петербурге на подстанции произошел взрыв (видео)
18:25
В московском метро умерла пенсионерка
18:03
В Петербурге закрыли станцию метро
18:02
Лавров поставил на место покровителей Порошенко
17:55
Путин раскрыл уловки торговых сетей
17:45
Гаишника из Саратова поймали на краже презервативов
17:44
Путин назвал место предстоящей рыбалки
17:42
При голосовании по реновации задействуют трехуровневую проверку
17:36
На востоке Москвы ребенок выпал из окна
17:29
Лондон пригрозил миру ядерным ударом
17:19
У российской чемпионки отобрали медаль Олимпиады
17:18
Массовая драка со стрельбой попала на видео
17:10
Необычная оговорка Брилева рассмешила Сеть (видео)
16:59
Заблокировавшего детскую скорую автохама отпустили домой
16:54
Самые милые домашние животные
16:54
Бич современной женщины за 30
16:41
Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы
16:23
Подросток устроил взрыв в дагестанской школе
16:21
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
16:03
В Москве встало Садовое кольцо
15:58
Центр законотворчества улучшит качество принимаемых законов
15:56
Найдена причина развития рассеянного склероза
15:44
В Сеть утекли фотографии iPhone 8
15:44
В одной из школ Дагестана прогремел взрыв
15:43
Зара расплакалась во время концерта
15:42
Школьник заработал миллион долларов на носках
15:41
Кушанашвили обматерил выпавшего из окна Степанова
15:31
Умерла советская актриса Лариса Кронберг
15:25
Страшная смерть космонавта Владимира Комарова
15:07
Ирландец похудел на 127 кг ради работы мечты
15:02
В Москве пациент захватил врачей скорой помощи в заложники
15:00
Певица Татьяна Буланова о любви к 18-летнему
14:56
Какие слова-паразиты бесят россиян
14:55
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
14:50
Сибиряк избил врача после смерти отца
14:40
Звезда "Интернов" стала жертвой наглого нападения
14:38
В подъезде дома Екатеринбурга убили двух человек
14:23
Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Европы
14:13
Студенты элитных вузов отравились веселящим газом в центре Москвы
14:01
Красные штаны Алибасова довели пенсионерку до исступления
13:59
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
13:57
Бегун плеснул водой в лицо принцу Уильяму (видео)
13:53
Пришедший к путанам итальянец встретился с женой
13:45
Ле Пен набросилась на Макрона на рынке
13:37
Неизвестные таланты голливудских звезд
13:35
Мужчину с пистолетом задержали на юго-западе Москвы
13:27
Соколовский и Дакота ждут ребенка
13:26
Курс доллара обновил двухлетний минимум
13:20
Главное управление метро загорелось в центре Москвы
13:14
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
13:03
Разозлившийся детеныш панды укусил девушку (видео)
12:55
Россия вошла в тройку лидеров по военным расходам
12:54
16-летняя Стриженова покормила молоком малыша
12:44
Москвичка умерла на приеме у косметолога
12:42
Маме Лолиты стало плохо после шокирующей новости
12:35
Скрытый смысл "прощальных" туров артистов
12:30
Опытная жена помогла Макрону победить
12:25
Последствия ДТП с пожарной машиной в Петербурге попали на видео
12:15
Чем опасны оральные контрацептивы
12:10
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
11:59
Женщина проносила в метро оружие под видом термосов
11:50
Джошуа пообещал Кличко ад
11:45
После скандала в поезде Лолита лишилась восхитительной груди
11:44
Лазаревой было невыносимо от слов ведущих
11:42
В Вологде за кражу судят сотрудника СИЗО Москвы
11:29
Священник победил в украинском "Голосе"
11:28
В Марселе глава избиркома исчез вместе с бюллетенями
11:25
Почему люди стремятся к экстазу
11:11
Александр Маршал дерзко ответил на действия Киева
11:02
Большой симфонический оркестр исполнит лучшие вальсы мира
10:58
Названы причины возвращения рака
10:57
В Киеве разграбили могилу Леси Украинки
10:49
В центре Москвы открыли новый парк
10:47
Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
10:44
Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети
10:38
Чемпион России попал в реанимацию после драки
10:22
Сотрудница полиции стала стриптизершей ради семейного счастья
10:18
Курс доллара показал снижение на открытии торгов
10:14
У жителя подмосковного поселка угнали Lexus за 4,5 млн
09:55
Грядущие заморозки станут для москвичей последними
09:47
Префекты обсудят снос хрущевок с жителями столицы
09:43
Такса получила премию за бешеную популярность
09:36
Из-за взрыва в Подмосковье пострадали люди
09:32
Московские улицы получат "водные" имена
09:22
Заворотнюк показала свадебное фото
09:19
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
09:06
В Сбербанке произошел масштабный сбой
09:01
"Яндекс.Карты" станут платными
08:56
После измены Гусев из "Дома-2" собрался жениться
08:54
Поезд сбил мужчину на МЦК
08:47
Бузова спустила миллионы на тряпки
08:36
Россияне ждут стабильного рубля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
В Москве на заблокировавшего детскую скорую автохама завели уголовное дело
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Украина хамски запретила Лолите посетить больную дочь
На Украине посмеялись над бедой Лолиты
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Шоу-бизнес

Убитый муж оставил Максакову без наследства

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Максакова осталась без многомиллионного наследства своего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье.
прочитано 11026 раз

Речь идет о Юлии Вороненковой и их с Денисом детях – 19-летнем Николае и 16-летней Ксении. Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей, потому что незадолго до смерти Вороненков переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли именно на Юлию и детей от первого брака, по всей видимости, боясь конфискации недвижимого имущества.

ПО ТЕМЕ

Марию Максакову охватила тоска

Максакова показала интимное фото с Вороненковым

Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху

Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Как сообщает Life.ru, бывшей жене Вороненкова отошел особняк в поселке Жаворонки на Рублевке – это два дома на четырех земельных участках. Собственность оценивается в 600 миллионов рублей. Также Юлия осталась единоличным обладателем четырехкомнатной квартиры площадью 226 квадратов в ЖК "Кунцево" на западе Москвы. Она оценивается в более чем 80 миллионов рублей. Еще одна квартира – трехкомнатная стоимостью 40 миллионов рублей – имеется у бывшей жены Вороненкова теперь и на востоке столицы, в ЖК "Дом в Сокольниках".

Не менее шикарная недвижимость досталась и 19-летнему сыну Николаю Вороненкову. Юноша стал владельцем двух квартир в доме на Тверской улице общей площадью 760 квадратов метров и стоимостью более 500 миллионов рублей. Также Николай владеет и квартирой в доме, где родился Владимир Высоцкий. 70 квадратов на Малой Грузинской риэлторы оценили в 25 миллионов рублей.

Впрочем, у Марии Максаковой есть шанс стать владелицей четырехкомнатной квартиры на улице Удальцова. Это 160 квадратных метров жилья на девятом этаже кирпичной новостройки. Но и в этом случае Вороненков является лишь совладельцем. Квартира оформлена сразу на трех собственников – на Дениса, дочку Ксению и на сына Николая. Таким образом, Мария Максакова может претендовать только на треть от квартиры.

У вдовы остались только дома и квартиры, приобретенные до замужества. Единственный подарок, который Денис Вороненков успел сделать Марии Максаковой до отъезда на Украину, это апартаменты в башне "Москва-Сити" за 100 миллионов рублей, отмечает издание.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Также серьезные ранения получил его охранник. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". 

Автор: Наталья Аряева24 апреля 2017, 13:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

567

комментарии

Политика

Лавров поставил на место покровителей Порошенко
Лондон пригрозил миру ядерным ударом
Володин отметил важность систематизации поправок в кодексы
Ле Пен набросилась на Макрона на рынке

Шоу-бизнес

Актер Сафонов попал под запрет на Украине
Как жил погибший актер из "Интернов"
Грандиозные планы Самойловой на полуфинал "Евровидения"
42-летняя Довлатова сразу после родов снялась в бикини

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

Какие слова-паразиты бесят россиян
Священник победил в украинском "Голосе"
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
Шоу-бизнес

Бузова спустила миллионы на тряпки

Всего за несколько часов телеведущая потратила огромную сумму
Шоу-бизнес

Танцы Песковой с отцом вызвали восторг в Сети

Светский бомонд повеселился на дне рождения Татьяны Навки
Шоу-бизнес

Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа

Артист умер во время операции
Шоу-бизнес

Актер Сафонов попал под запрет на Украине

Как и певицу Лолиту, актера не пустили в страну

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности

Фоторепортажи

Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира
Джошуа пообещал Кличко ад
Ковальчук уезжает из России в США

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Российского офицера-подводника уличили в педофилии
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru