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Общество

Москву ждет масштабное обновление

Фото: mos.ru
В Москве стартовал третий этап благоустройства по программе "Моя улица". В прошлые годы порядок навели более чем по ста адресам, на этот раз ремонт коснется не только центральных улиц и набережных, но затронет и дворовые территории.
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Москвичи уже смогли оценить обновленную Тверскую улицу, Новый Арбат и несколько участков Садового и Бульварного колец. Прошлой весной, когда начинался второй этап масштабных работ, некоторые активисты восприняли его критически – мол, раскопали всю Тверскую, ни проехать, ни пройти. Но когда осенью 2016 года обновленная улица блеснула своей красотой, даже злые языки перестали возмущаться действиям столичных властей. Все заметили, что город заиграл новыми красками и стал более комфортным для жизни.

Фото: mos.ru

На этом московские власти решили не останавливаться: в рамках самого масштабного проекта по благоустройству города летом 2017 года обновят 82 улицы длиной более 50 километров, набережные, въезды в город и площадки около Московского центрального кольца. "Москва – город с огромным пространством, масштабом, здесь невозможно все сделать за короткий промежуток времени, но необходимо последовательно и настойчиво двигаться вперед, к созданию комфортной атмосферы", – сказал мэр Сергей Собянин.

С понедельника, 10 апреля, ремонт уже начался на Бульварном и Кремлевском кольце, а также на Якиманской набережной. Как сообщил руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, во время благоустройства будут выполнены работы по выносу и прокладке инженерных коммуникаций, по устройству кабельной канализации, плиточного мощения, высадке деревьев, газонов, установке новых детских площадок.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Сейчас рабочие прокладывают в траншеях пластиковые трубы для того, чтобы спрятать в них провода освещения, кабели и каналы связи. По наружной нечетной стороне Бульварного кольца строители проложат более 7 километров новых коммуникаций. На крупных перекрестках будет применяться метод горизонтального бурения для того, чтобы не повредить дороги и не перекрывать на длительное время движение.

Программа ремонта масштабная, и это не просто благоустройство. "Моя улица" является программой создания новых комфортных и безопасных общественных пространств. В этом году обновятся более 40 километров набережных. Среди них – Кремлевская, Гончарная, Пречистенская, Якиманская. Изюминкой станет парк в Зарядье со своей видовой площадкой.

Фото: mos.ru

В Москве появится еще одна пешеходная зона от Варварки до Никольской улицы. Она включит в себя Рыбный переулок, Биржевую площадь и Богоявленский переулок. На Биржевой площади построят гранитный фонтан с возможностью посадки внутри него деревьев. Лубянская площадь превратится из транспортной развязки в дружелюбное для пешеходов пространство.

Музейный квартал появится на Волхонке. Там будет сформирована единая территория: от метро Кропоткинская и до Пречистенской набережной. На Волхонке будет значительно расширено пешеходное пространство, установлены малые скульптурные группы.

Фото: mos.ru

В Москве появится новая площадь – Хохловская. Сейчас большую часть этого участка возле соединения Покровского и Чистопрудного бульваров занимает заброшенный строительный котлован. Там москвичам откроется найденный археологами фрагмент фундамента стены Белого города. Его превратят в музей под открытым небом, который станет центром нового облика площади.

В этом году "Моя улица" затронет 12 набережных. В итоге в столице должна появиться цельная дуга из прогулочных зон вдоль реки. Пешеходная часть набережных будет расширена, появятся деревья, разделяющие прогулочную и транспортную зоны.

Значительные перемены произойдут на площади Тверской заставы. На историческое место будет возвращен памятник Максиму Горькому, вновь появится сквер, к Белорусскому вокзалу вернется трамвай.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Главным в проекте благоустройства Болотной площади станет устройство двух сухих световых фонтанов возле Патриаршего моста и зеленого островка для отдыха. В рамках благоустройства Пречистенской набережной предлагается создать комфортную пешеходную зону: расширить тротуары и высадить вдоль них кустарники и деревья.

По словам Алексея Елисеева, во время благоустройства улиц пройдет не только расширение общественных пространств и тротуаров, но и ремонт дворов на первой линии улиц. В них установят дополнительные фонари, отремонтируют детские и спортивные площадки, украсив их новыми скульптурными формами, обновят входы в подъезды домов, козырьки, двери, а также более 1300 фасадов зданий. Во дворах станет больше зелени и газонов.  Более 70 процентов дворов Центрального округа столицы станут удобнее.

Фото: mos.ru

Программа "Моя улица" это, прежде всего, комфорт, безопасность, изящество. Над ней работали сильные команды российских и иностранных архитекторов, проектировщиков, сообщил Алексей Елисеев.

Программа направлена на комфорт человека в общественном пространстве, ведь мы, прежде всего, думаем о жителях города.

Работы на всех площадках "Моей улицы" стартуют до 20 мая.  Ремонт на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской и площади Тверской Заставы начнется после шествий в майские праздники и парада Победы. "Как и в прошлом году, постараемся максимально обеспечить комфортный проезд транспорта. Масштабные перекрытия не будут длительными. Это будут технологические перекрытия на короткие промежутки времени для прокладки коммуникаций", – пообещал Елисеев и добавил, что для комфорта горожан наиболее шумные работы на улицах и во дворах будут идти днем.

Фото: mos.ru

Все основные работы на "Моей улице" должны завершиться в конце августа – начале сентября, то есть ко Дню города. Большинство операций - таких, как устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров, – закончат в июне – июле. А деревья вновь станут высаживать в конце октября – начале декабря. Как отмечают экологи, саженцы так лучше приживаются.

Свои замечания и предложения по ремонту улиц москвичи могут отправлять на портал "Наш город", а также через электронную приемную по адресу mystreet@mos.ru.

За качеством материалов и выполнением работ будут следить службы технического надзора заказчика. Жители столицы тоже смогут понаблюдать, как меняются улицы и дворы: на всех участках работ масштабного проекта развесят видеокамеры с онлайн-трансляцией с места событий.

17 апреля 2017, 13:26

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