За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника культуры
Сергей Собянин, выступая на президиуме столичного
правительства, заявил, что, благодаря усилиям властей и собственников зданий,
представляющих историческую ценность, удалось сохранить сотни памятников
старины "для нынешних и будущих поколений". По словам мэра, Москва находится
впереди ведущих городов мира в сфере реставрации исторической недвижимости.
"По своим масштабам, московская программа реставрации – одна из крупнейших в мире, – отметил он. – Отрадно, что за счет городского бюджета проводится реставрация меньше половины всех памятников". Большинство же объектов, подчеркнул глава города, восстанавливаются на средства частных инвесторов и госструктур.
Так, по словам Собянина, в прошлом году в Москве были отреставрированы около 150 памятников. "Это неплохой результат", сказал он, подчеркнув, что приводятся в порядок не только здания, но и в целом городская инфраструктура, исторические улицы, бульвары, переулки, широко применяется художественная подсветка.
По данным департамента культурного наследия Москвы, за прошлый год количество отреставрированных объектов в полтора-два раза превысили данные за 2015 год. Примерно на столько же увеличился и объем средств, потраченных городом на эти цели (более 28 миллиардов рублей по итогам 2016 года).
Сергей #Собянин: #Москва является лидером в сфере реставрации памятников архитектуры https://t.co/WiuTkepW7Q @MosSobyanin pic.twitter.com/Pl5H9wvEQG— Вечерняя Москва (@onlinevmru) 21 марта 2017 г.
"Реставрационные работы завершены на 159 объекта культурного
наследия столицы, – сообщил глава департамента Алексей Емельянов. – Приятно,
что впервые большая половина из них – это деньги частных инвесторов".
Всего за шесть лет в Москве были приведены в порядок 773 памятника культуры, в том числе, почти половина за счет средств города. Также в реставрации столичных памятников истории активное участие принимал МИД, Минкультуры и другие федеральные органы власти, вкладывались в восстановление памятников и частные инвесторы с меценатами.
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