За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника культуры

Российская столица стала мировым лидером в сфере реставрации памятников истории. По словам мэра города Сергея Собянина, московская программа восстановления шедевров архитектуры является одной из крупнейших в мире. Как отметил градоначальник, город ведет планомерную работу в этом направлении, участие в которой принимают владельцы недвижимости, федеральные и городские органы власти.

Сергей Собянин, выступая на президиуме столичного правительства, заявил, что, благодаря усилиям властей и собственников зданий, представляющих историческую ценность, удалось сохранить сотни памятников старины "для нынешних и будущих поколений". По словам мэра, Москва находится впереди ведущих городов мира в сфере реставрации исторической недвижимости.



"По своим масштабам, московская программа реставрации – одна из крупнейших в мире, – отметил он. – Отрадно, что за счет городского бюджета проводится реставрация меньше половины всех памятников". Большинство же объектов, подчеркнул глава города, восстанавливаются на средства частных инвесторов и госструктур.

Так, по словам Собянина, в прошлом году в Москве были отреставрированы около 150 памятников. "Это неплохой результат", сказал он, подчеркнув, что приводятся в порядок не только здания, но и в целом городская инфраструктура, исторические улицы, бульвары, переулки, широко применяется художественная подсветка.

По данным департамента культурного наследия Москвы, за прошлый год количество отреставрированных объектов в полтора-два раза превысили данные за 2015 год. Примерно на столько же увеличился и объем средств, потраченных городом на эти цели (более 28 миллиардов рублей по итогам 2016 года).



"Реставрационные работы завершены на 159 объекта культурного наследия столицы, – сообщил глава департамента Алексей Емельянов. – Приятно, что впервые большая половина из них – это деньги частных инвесторов".



Всего за шесть лет в Москве были приведены в порядок 773 памятника культуры, в том числе, почти половина за счет средств города. Также в реставрации столичных памятников истории активное участие принимал МИД, Минкультуры и другие федеральные органы власти, вкладывались в восстановление памятников и частные инвесторы с меценатами.