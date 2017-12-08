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Недвижимость

На ТПУ "Мичуринский проспект" появится жилой комплекс

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект" появится современный жилой комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.
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По его словам, общая площадь коммерческой части ТПУ, который будет построен на базе станции метро "Мичуринский проспект" Третьего пересадочного контура (ТПК), составит около 85 тысяч квадратных метров. Из них около 60 тысяч придется на жилье. "Остальной объем будет отведен под торговую и сервисную функцию", – отметил Суниев. Завершить реализацию проекта планируется до конца 2021 года.

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Он подчеркнул, что в создании концепта будущего транспортно-пересадочного узла принимали участие специалисты из Китая. "На двух стилобатах будут расположены жилые дома высотой до 75 метров, а между ними планируется сформировать городскую площадь", – цитирует Суниева "Интерфакс". Таким образом, москвичи получат еще одно современное и комфортное городское пространство для отдыха и прогулок.

Технологическая часть ТПУ, в составе которой будет терминал для пассажиров, торговые пространства, а также помещения для сервисных и обслуживающих служб, будет построена в начале 2020 года – к моменту запуска станции метро. По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект", предварительная оценка необходимых для проекта инвестиций составляет около 10 миллиардов рублей. При этом итоговая сумма может быть скорректирована уже в процессе строительства.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Что касается станции метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии, то на ее базе появится пассажирский терминал и смотровая площадка, подчеркнул Суниев. "В тоже время коммерческих площадей возводить рядом с радиальной станцией не планируется", – отметил он.

Напомним, Третий пересадочный контур метро – это полноценное второе кольцо столичной подземки. ТПК включает 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового контура со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" будет открыт уже в конце 2017 года. В сентябре состоялся технический пуск этого отрезка.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Как отметил ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, отрезок ТПК со станцией "Мичуринский проспект" планируется сдать в эксплуатацию к 2020 году. "По нашим оценкам, строительство этого сектора Второй кольцевой линии завершится в конце 2019 – начале 2020 года. Проходка тоннелей здесь будет вестись пятью специальными механизированными щитами китайской корпорации CRCC", – сказал он.

Новая станция улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское и Раменки, а также разгрузит центральные узлы метрополитена и участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки. Кроме того, снизится интенсивность движения по Аминьевскому шоссе, Мичуринскому проспекту, проспекту Вернадского и улице Удальцова.

Автор: Иван Поляков8 декабря 2017, 14:22

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