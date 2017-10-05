На фестивале "Зодчество" представили лучшие архитектурные проекты

В московском выставочном комплексе "Гостиный двор" в четверг, 5 октября, начал свою работу юбилейный XXV международный фестиваль "Зодчество". На мероприятии представлены лучшие архитектурные проекты Москвы и регионов за авторством как отечественных, так и зарубежных мастеров.

Цель фестиваля "Зодчество" – развитие и повышение уровня градостроительной компетенции в России, демонстрация новейших достижений в области архитектуры. На мероприятии представлены лучшие творческие работы проектных институтов и отдельных мастеров. Кроме того, "Зодчество" - это возможность проявить себя для молодых проектировщиков, которые только начинают свой путь в этой сфере.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, "Зодчество" – это одно из самых авторитетных отраслевых мероприятий, играющих важную роль в градостроительной повестке.

Хуснуллин особо подчеркнул, что на площадке мероприятия ежегодно демонстрируются архитектурные достижения российских городов. "Это способствует дальнейшему развитию профессиональной деятельности. Фестиваль раскрывает тему развития городов с помощью качественной и современной архитектуры, которая будет особенно актуальна в ближайшие годы", – сказал руководитель столичного стройкомплекса.

На "Зодчество" собрались ведущие проектировщики, урбанисты и представители профильного экспертного сообщества. Среди них главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В беседе с журналистами он рассказал о главных градостроительных тенденциях и проектах в Москве. Так, главный архитектор столицы поведал о дальнейшем развитии территории вокруг парка "Зарядье", открывшегося в прошлом месяце.

По словам Кузнецова, продолжается строительство крупного гостиничного комплекса рядом с парком на пересечении улицы Варварка и Китайгородского проезда в северо-восточной части исторического района Зарядье. Главный архитектор Москвы отметил, что проект полностью согласован с ЮНЕСКО. "Мы проводили архитектурный конкурс на начальном этапе, эти архитектурные решения легли в основы гостиницы", – подчеркнул он.

Говоря о "Зарядье", Кузнецов отметил, что ущерб, нанесенный парку в первые дни его работы, не является критическим. По его словам, ведутся постоянные работы по поддержанию "Зарядья" в его первозданном виде.

Что касается посещаемости парка, то главный архитектор столицы отметил, что сейчас она находится на уровне 45 тысяч человек в сутки. При этом по плану "Зарядье" должны посещать порядка 10-12 миллионов человек в год. "Возможно, мы даже своим прогнозом ошиблись в меньшую сторону", – предположил Кузнецов.

Затронул главный архитектор Москвы и тему реновации. По его словам, программа даст ощутимый толчок развитию и совершенствованию домостроительных комбинатов и выпускаемой ими продукции.

Он также выразил уверенность, что благодаря реновации увеличится конкуренция между предприятиями. "И за цену, и за качество", – сказал Кузнецов.

Архитектор пояснил, что в условиях реализации программы домостроительные комбинаты будут искать пути повышения качества своей продукции и снижения ее стоимости. "Это борьба за разнообразие фасадов и вариативность планировки", – уверен он.

Международный фестиваль "Зодчество" проводится ежегодно с 1993 года. В прошлом году мероприятие посетили около 20 тысяч человек.

Двери фестиваля будут открыты с 5 по 7 октября. Посетители смогут увидеть современные градостроительные и архитектурные проекты, которые привезли в столицу регионы. Среди них Краснодарский край, Ростовская область, Сахалин и другие субъекты.