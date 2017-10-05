Аренду квартиры россияне могут оплатить сексом

На российском рынке недвижимости все более популярным становится новый тренд – съем квартиры в обмен на интимные услуги. В соцсетях уже появляются специальный группы, в которых размещаются объявления о "бескорыстной" помощи с жильем.

В разгар кризиса не все люди могут позволить себе оплатить аренду квартиры или комнаты. Поэтому все чаще нуждающиеся в жилье люди предлагают интим в обмен на крышу над головой, сообщает Lenta.ru.

По данным издания, в соцсети "ВКонтакте" уже появились несколько групп, в которых публикуются объявления о "помощи с квартирой". Публикации такого рода имеют примерно одно и то же содержание.

"Подселю девушку, живу один! Денег не надо", "Подселю бесплатно к себе в 2-х ком. квартиру студентку или девушку за серьезные отношения (нравятся девушки полной внешности), мне 24 года. Хорошо зарабатываю буду заботиться и любить. Живу в Москве возле метро Полежаевская", – гласят объявления (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.)

Эксперты в области недвижимости также отмечают, что люди готовы снимать жилье не только в обмен на секс, но и ремонт, а также за помощь по хозяйству, услуги по уходу за больными или престарелыми. Иногда квартиры сдаются в обмен на обучение, когда арендодатель предоставляет услуги в качестве репетитора.

При этом, специалисты в области недвижимости сильно сомневаются в том, что такой обмен услугами целесообразен. По их данным, качество ремонта, уборки или присмотра за детьми такого сожителя будет очень сомнительным. Не говоря уже о сексуальных услугах.

В свою очередь, решившим продать свое тело людям также не выгодно обслуживать арендодателя. Согласно подсчетам экспертов, стоимость пары-тройки однократных выездов к клиенту в качестве проститутки равна стоимости съемной комнаты. При этом, в случае эскорта нет необходимости жить с клиентом бок о бок целый месяц.