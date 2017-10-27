Шнуров тайно купил незнакомке квартиру

Сергей Шнуров тайно купил квартиру брянской пенсионерке Нине Макеевой, которая жила в конюшне. Музыкант скрывал свой поступок.

Как ранее сообщали в программе "Мужское/женское", которую ведет Александр Гордон, женщина получила от неизвестного 500 тысяч рублей. По информации "БрянскToday", на эти деньги Макеева купила однокомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров в Комарическом районе.

Как сообщает газета, тот самый таинственный благодетель, который подарил женщине необходимую сумму, – лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров. Отметим, исполнитель не прокомментировал эту информацию. Официальный Instagram Шнурова молчит.

Напомним, широкая публика узнала о бедах пенсионерки из передачи "Мужское/женское" на Первом канале. В выпуске программы Александр Гордон рассказал, что 79-летняя женщина, ветеран труда Нина Макеева больше 27 лет живет в старинной конюшне без отопления, ремонта и элементарных удобств.

"Нина Дмитриевна неоднократно пыталась добиться от местной администрации более приличного жилья, но, кроме обещаний, пока так ничего и не добилась", – было заявлено в анонсе передачи. Отстаивать честь брянских чиновников туда приехал сенатор Совета Федерации от Брянской области Сергей Калашников.

Ведущий Александр Гордон так и не смог получить от него ответ: помогут ли бабушке. Однако он рассказал, что нашелся добрый человек из числа звезд российской эстрады, который согласился помочь брянской старушке.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Окт 27 2017 в 3:48 PDT

Отметим, что в той самой конюшне, из которой повезло выбраться Нине Макеевой, по-прежнему живут люди. Чиновники, в свою очередь, продолжают обещать решить проблему. Самой Нине Дмитриевне слуги народа предлагали переехать из конюшни в заброшенную школу.