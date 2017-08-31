Cкандалист Шнуров приголубил питерских котиков

Певец протащил в эфир своих котиков. Таким зрители его еще не видели.

Все лето Первый канал сотрясали скандалы – бегство к конкурентам Андрея Малахова, закрытие программ "Наедине со всеми" и "Пока все дома", уход из "Жди меня" Александра Галибина... Кажется, что на первой кнопке устали от этой волны негатива. И запустили доброе шоу об усатых друзьях человека – это всегда умиляет зрителей.

Программу "Главный котик страны" по воскресеньям будет вести Сергей Шнуров. Фронтмен группы "Ленинград" предстанет перед таким, каким его мало кто видел – домашним котовладельцем. Певец откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин – он или его кот Васька. Вместе с Сергеем зрители прогуляются по Санкт-Петербургу и попадут подвалы Эрмитажа, окажутся на ночных крышах города, отправятся в плавание с настоящим котом-боцманом.

"Коты очень похожи на своих хозяев, – рассказал Dni.Ru Шнуров. – Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, всt равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела".

Эта программа – настоящий подарок для кошатников, поскольку она охватывает буквально все аспекты кошачьей жизни. Зрителей научат, как правильно ухаживать за кошками: купать, чистить уши, стричь когти. Как своими руками сделать для питомца домик или интересную игрушку. Как приготовить полезный кошачий обед. Ведущие будут ходить в гости к звездным любителям кошек.

Опытные кошатники знают, что иногда животные начинают вести себя странно: царапают хозяев, забираются под кровать и отказываются оттуда выходить, кусаются. Если нормальный кот вдруг превратился в кота неадекватного, этому всегда есть причина. Таким животным в одной из рубрик программы будут оказывать психологическую помощь. Крутые профессионалы приедут по вызову на дом и помогут "расстроенной" кошке прийти в себя.