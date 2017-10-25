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Недвижимость

Телепрограмма обманула Салтыкову с ремонтом

Ирина Салтыкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Darya Orlova
Певица Ирина Салтыкова рассказала неожиданные подробности ремонта своей знаменитой квартиры на Пречистенке, в которой проходили съемки фильма "Брат-2". По словам артистки, она доверила обустройство жилья одной телепрограмме, но очень быстро разочаровалась.
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По словам Салтыковой, во время сотрудничества с передачей о ремонте она столкнулась с непрофессионализмом. "Пока мы обсуждали проект, они успели вынести мебель из комнаты, снять со стен полки. Я промолчала", – цитирует певицу StarHit. 

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На следующий день, когда артистке предложили подписать плохо составленный договор, она решила прекратить работу с шоу. "Однако идея создать уютный интерьер меня не покинула. Я позвонила своему другу – архитектору-дизайнеру Дмитрию Глушкову", – добавила певица. 

Эксперт предложил Салтыковой обустроить жилище в стиле "рукописи не горят". "Мы сохранили полуарку на кухне, отделав ее кирпичами, – это ассоциируется с прошлым. В искусственном камине, в соответствии с нашей концепцией, расположились книжные полки. Фортепиано – символ того, что здесь живет музыкальная семья", – рассказала певица. 

Дизайн интерьера подчеркнул и то, что Салтыкова снималась в фильме "Брат-2". Об этом историческом событии напоминают ее фотографии с Сергеем Бодровым.

Всю мебель для квартиры площадью 124 квадратных метра Ирина заказывала в Италии. По словам певицы, жилище почти готово к приему гостей, осталось докупить ковры и сабвуфер для телевизора. "Даже готова разбить бокал на счастье, потому что ремонт длился целый год. Главное, чтобы содержимое не попало на стены – они кипенно-белые!" – добавила она.

Напомним, что квартира Салтыковой на Пречистенке прославилась после того, как в ней сняли часть сцен для фильма "Брат-2" с Сергеем Бодровым в главной роли. Ранее певица сообщила, что сделала в жилище ремонт. Новость об этом вызвала гнев у многих ее подписчиков, которые решили, что таким образом артистка стерла память о погибшем 15 лет назад Бодрове.

25 октября 2017, 09:59

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