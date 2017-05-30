Дочь помогает Ирине Салтыковой вернуться к жизни

Гремевшая в середине 90-х певица дала откровенное интервью Dni.Ru. Она уверяет, что называть ее "сбитым летчиком" рано.

Песни "Серые глаза" и "Голубые глазки" в исполнении Ирины Салтыковой в 90-х звучали, кажется, ото всюду. Певица была популярной настолько, что тираж мужского эротического журнала с ней на обложке пришлось допечатывать несколько раз. C тех пор Ирина стала все реже выпускать песни и клипы, выходить в свет, а потом и вовсе пропала. Корреспондент Dni.Ru расспросил Салтыкову, как она живет сегодня.

– Ирина, обычно про артистов, которых сегодня не слышно, говорят "сбитый летчик". К Вам это определение подходит, как считаете?

– Ни в коем случае. В прошлом году у меня вышел стильный клип на песню "За мной". Сейчас снова записываю три композиции. Их написала моя дочь Алиса. Вообще-то она работает с англоязычным материалом, но для меня сделала исключение. Одна из песен называется провокационно – "Девочка – Б." Я поняла, что нельзя всю жизнь существовать только на старом материале, на былых хитах, поэтому и двигаюсь все время вперед.

– Получается, что дочь фактически возвращает Вас к жизни на сцене?

– Да я, собственно, не уходила с нее. Выступаю с концертами, езжу на гастроли. Конечно, не так много и часто, как прежде, но мне на жизнь хватает. Да, сегодня у меня нет эфиров, но это не моя вина – туда попадают лишь те, у кого или много денег, или тесная дружба с владельцами теле– и радиоканалов. У меня этого нет. Зато есть интернет, с его помощью мои поклонники и узнают о новых песнях.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) Дек 13 2016 в 3:04 PST

– А не ностальгируете по времени, когда Ваши песни звучали из каждого утюга?

– Нет. Я чудовищно устала от популярности, ответственности. Годы работы на сцене дались мне непросто. У меня же не было продюсера, я все делала сама – костюмы, клипы, программы. Я работала как конвейер. А потом решила, что надо жить в свое удовольствие.

– У Вас, помнится, был Дом стиля и красоты, где шили эксклюзивную одежду и приводили лица клиентов в порядок. Может, Вам снова организовать какой-нибудь "свечной заводик" да и жить спокойно?

– Если это случится, то только в ту пору, когда я из Москвы уеду жить за границу. Но пока я тут, в России.

– Если оглянуться, как бы Вы оценили те 22 года, которые посвятили сцене?

– Было много несправедливости, много проблем. Но я выстояла. И сегодня смотрю на все позитивно.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) Май 7 2017 в 6:34 PDT

– Судьбой дочери Алисы довольны?

– Она училась в Лондоне, получила две специальности – в области вокала и драматургии. А потом осталась жить в Англии. Видимся мы часто, раз-два в месяц то она, то я летаем друг к другу. Алисе в этом году исполнится 30 лет. Она пока не замужем. Я, если интересно, тоже (смеется).