Северный форум: 30 лет голосу Арктики

"Северный форум" представляет собой некоммерческое объединение северных регионов с 30-летней историей. На сегодняшний день в организацию входят правительства 13-ти территорий пяти мировых государств. Отцом-основателем проекта является общественный деятель Уолтер Хикл, подтолкнувший мировые арктические зоны к плодотворному взаимодействию. Рычагом для их процветания председатель называл эффективное использование природных ресурсов.
Минувшее мероприятие в Югре способствовало интересам активистов международной организации. Были зафиксированы предложения по улучшению качества жизни в арктических зонах, подведены итоги проделанной работы, озвучен комплекс мер по поддержке деятельности команды.
Доктор географических наук, профессор Александр Николаевич Пилясов анонсировал выпуск книги, посвященной 30-летию некоммерческого объединения. Он выступил с презентацией, транслируя исторические основы существования "Северного форума", и выделил тенденции.
Один из акцентных принципов — привлечение новых союзников и партнеров организации как в России, так и за рубежом. Ссылаясь на кластерную теорию Майкла Портера, эксперт отметил, что сначала усилия нужно сконцентрировать внутри РФ.
"Только победив конкурентов у себя дома, ты обретаешь потенциал стать глобальной конкурентоспособной структурой. Поэтому, только получив партнеров, союзников в самой Российской Федерации, сосредоточив эту базу, можно надеяться, что придет успех на международной площадке", — высказался спикер.
Его иностранный коллега, директор Арктического портала Исландия Халлдор Йоханссон сделал уточнения. По словам специалиста, к сотрудничеству нужно приобщать как можно больше сторонников — в том числе не арктические регионы и отдаленные от тематики "Северного форума" организации. Возможно, это улучшит ситуацию с финансированием проекта и расширит возможности его реализации.