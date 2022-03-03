Отек легких: Врачи заявили об ухудшении состояния Жириновского

Врачи зафиксировали отрицательную динамику состояния лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского. Политик попал в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса и пневмонией. Постепенно его состояние стабилизировалось, но сейчас телеграм-канал "112" со ссылкой на лечащих медиков сообщил об обратном.
По данным источника, Владимиру Жириновскому по-прежнему трудно дышать, он все время подключен к аппарату ИВЛ. Как утверждают в телеграм-канале, политик пребывает в медикаментозном сне.
Также из нового стало известно, что у Жириновского зафиксировано обширное поражение и отек легких.
Напомним, 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с пневмонией. 22 февраля сообщалось, что политику стало лучше, он говорит по телефону и раздает указания по работе. 26 февраля ряд СМИ сообщил, что Жириновского перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако в партии ЛДПР эту информацию опровергли, заявив, что состояние политика стабильное.
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что Владимир Жириновский пребывает в состоянии седации, и его давление якобы поддерживается искусственным путем при помощи специальных медикаментозных препаратов.