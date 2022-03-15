Иногда буянит: Как себя чувствует вышедший из комы Жириновский?

Россияне все еще обеспокоены здоровьем политика.

Не так давно появились хорошие новости о состоянии Владимира Жириновского, о котором переживала вся страна: лидер ЛДПР вышел из медикаментозного сна. Врачи делают положительные прогнозы – он идет на поправку, хотя и медленным темпом. Медики говорят, что показатели политика пока еще плавающие, а его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Несмотря на то, что Владимир Вольфович находится в сознании, он принимает седативные препараты – чтобы здоровье восстанавливалось быстрее. С ними депутату удается лучше спать. При этом, когда он просыпается, иногда начинает безобидно "буянить": Жириновский хает медиков, однако не понятно за что, потому что на данном этапе лечения не всегда внятно излагает свои мысли.

Напомним, информация о том, что Владимир Вольфович введен в кому на фоне ухудшения состояния из-за коронавируса появилась 26 февраля. Ранее лидер ЛДПР изо всех сил пытался защитить себя от заразы и даже сделал восемь прививок от ковида. О том, что его вывели из медикаментозного сна, стало известно 11 марта. Тогда "Дни.ру" рассказывали, что политик сделал в первую очередь.