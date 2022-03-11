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Политика
Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский

Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский

Вся страна переживала за жизнь лидера ЛДПР.
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Владимир Жириновский попал в больницу с пневмонией в начале февраля. СМИ сообщали, что самочувствие депутата только ухудшалось, поэтому медики приняли решение подключить его к ИВЛ и ввести в кому.

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 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Сегодня поступили хорошие новости о состоянии Владимира Вольфовича: лидера партии вывели из медикаментозного сна, а чувствовать себя стал намного лучше. Едва придя в себя, депутат стал окунаться в рабочие процессы: он начал изучать все инфоповоды, которые пропустил за это время, а помощник уже вручил ему документы. Кроме того, Жириновский даже успел раздать первые задания.

Напомним, сведения и самочувствии известного политического деятеля с момента его попадания в медучреждение поступали разные и противоречивые. Так, 22 февраля ряд СМИ говорили о том, что его здоровью ничего не угрожает, а политик вовсю работает и раздает поручения. А 26 февраля появилась информация о введении Владимира Вольфовича в медикаментозный сон, при этом в партии, которую он возглавляет, эти данные усердно отрицали. Стоит отметить, что Жириновский старался всеми силами не подцепить опасную болезнь, для чего даже за полтора года сделал восемь прививок от ковида.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 14:42 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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