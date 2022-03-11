Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский

Вся страна переживала за жизнь лидера ЛДПР.



Владимир Жириновский попал в больницу с пневмонией в начале февраля. СМИ сообщали, что самочувствие депутата только ухудшалось, поэтому медики приняли решение подключить его к ИВЛ и ввести в кому.

Сегодня поступили хорошие новости о состоянии Владимира Вольфовича: лидера партии вывели из медикаментозного сна, а чувствовать себя стал намного лучше. Едва придя в себя, депутат стал окунаться в рабочие процессы: он начал изучать все инфоповоды, которые пропустил за это время, а помощник уже вручил ему документы. Кроме того, Жириновский даже успел раздать первые задания.

Напомним, сведения и самочувствии известного политического деятеля с момента его попадания в медучреждение поступали разные и противоречивые. Так, 22 февраля ряд СМИ говорили о том, что его здоровью ничего не угрожает, а политик вовсю работает и раздает поручения. А 26 февраля появилась информация о введении Владимира Вольфовича в медикаментозный сон, при этом в партии, которую он возглавляет, эти данные усердно отрицали. Стоит отметить, что Жириновский старался всеми силами не подцепить опасную болезнь, для чего даже за полтора года сделал восемь прививок от ковида.