В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского после слухов о госпитализации

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации лидера ЛДПР.

Депутат партии ЛДПР, получивший широкую известность из-за скандальных высказываний, в последнее время стал редко появляться на публике. Позже в ряде СМИ появились сообщения о том, что исчезновение с радаров связано с госпитализацией Жириновского: якобы он мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса.

В то же время данную информацию не подтверждали ни его коллеги депутаты, ни официальная пресс-служба ЛДПР. На фоне слухов о попадании в больницу сегодня в партии решили рассказать о том, как себя чувствует Владимир Вольфович. По словам главы пресс-службы Александра Дюпина, здоровью знаменитого политика сейчас ничего не угрожает.

"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", – отметил представитель партии.

Однако откуда работает депутат – из дома или больницы, в партии не уточнили.

К слову, Владимир Вольфович трепетно относится к вопросам, связанным с пандемией коронавируса, и жестко обходится с антипрививочниками. Недавно он грубо ответил Марии Шукшиной, которая публично призывала россиян не ставить прививки против ковида.

Кроме того, депутат активно выступает с инициативами по уменьшению заболевших инфекцией. Так, недавно он предлагал закрыть границы России. По его мнению, именно активные путешественники завозят в страну вирус.