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Общество

Жириновский предложил закрыть границу для россиян

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Последние новости позволяют целому ряду экспертов говорить о начале второй волны коронавируса в России. Глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что виной всему – открытые границы с другими странами.

"Именно отдыхающие привезли нам с Юга вторую волну коронавируса", – цитирует "Царьград" депутата. Народный избранник предложил закрыть границы для россиян. По его словам, необходимо разрешить людям выезжать только в те государства, где эпидемия COVID-19 уже полностью побеждена.

Автор: 19 октября 2020, 08:21 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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