Жириновский предложил закрыть границу для россиян

Последние новости позволяют целому ряду экспертов говорить о начале второй волны коронавируса в России. Глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что виной всему – открытые границы с другими странами.
"Именно отдыхающие привезли нам с Юга вторую волну коронавируса", – цитирует "Царьград" депутата. Народный избранник предложил закрыть границы для россиян. По его словам, необходимо разрешить людям выезжать только в те государства, где эпидемия COVID-19 уже полностью побеждена.
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