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Политика
Володин назвал позицию ряда деятелей культуры предательством своего народа

Володин назвал позицию ряда деятелей культуры предательством своего народа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал позицию некоторых деятелей культуры, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Он призвал их отказаться от государственных грантов и должностей в бюджетных учреждениях.
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"Неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов", – написал Володин в своем телеграм-канале.

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По его мнению, такая позиция является предательством своего народа и тех, кто участвует в спецоперации. "Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях", – заявил спикер.

Тех, кто рассуждает на тему мира, Володин призвал вспомнить, что киевский режим восемь лет убивает мирных жителей Донбасса.

Разговоры о мире слышны от тех, кто родился "с золотой ложкой во рту" и уехал за границу, констатировал политик. "Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей", – написал он.

Володин подчеркнул, что Россия предлагала Западу юридически закрепить гарантии безопасности, президент вел переговоры с лидерами США и ЕС. "Их ответ на наши мирные инициативы вы знаете", – добавил спикер.

Володин заявил о поддержке решения президента, а также солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции.

"И будем делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан", – заключил политик.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 28 февраля 2022, 00:23 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость970239
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Володину следует напомнить-что предательство и потеря совести- тащить опасное-пальмовое масло на Родину И пилить НБ НО- вот против смерти и войны надо быть Вот- толкать нос в чужие страны-преступно ТАК думает основа страны!
Гость Вячеслав
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Почему до сих пор не слышу ответа от Володина --- почему он не голосовал за признание ДНР и ЛНР .
1

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