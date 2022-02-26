Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева

"Его не было уже вчера в столице Украины", – заявил политик.
По словам Володина, Зеленский вместе с окружением сбежал во Львов. Там украинскому лидеру и его помощникам оборудовали место для проживания.
"Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее", – уточнил Володин.
Спикер сообщил, что депутатов Верховной Рады, которые хотели встретиться с президентом, пригласили во Львов. "Зеленский находится под охраной неонацистов", – добавил политик.
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.
В Минобороны РФ сообщили, что сопротивление в основном оказывают националистические батальоны. Радикалы при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.
В Донбассе подразделения Донецкой и Луганской народных республик продолжают развивать успех. Военные ЛНР продвинулись на 30 километров и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Подразделения ДНР – еще на шесть километров.
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что войска с Украины будут выведены после завершения операции. России не нужна территория соседнего государства, подчеркнул дипломат.