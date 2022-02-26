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Политика
Прорыв над Атлантикой: как американцы упустили самолет с Володиным

Прорыв над Атлантикой: как американцы упустили самолет с Володиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами 23 и 24 февраля совершил официальный визит на Кубу и в Никарагуа. Возвращение домой происходило уже на фоне российской спецоперации на Украине и санкционной истерики западных стран. Находившийся на борту вместе с председателем ГД журналист Эдвард Чесноков рассказал о попытке перехватить самолет над Скандинавией.
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Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. В тот же день самолет с Володиным приземлился в Никарагуа. Спикер Госдумы встретился с президентом Даниэлем Ортегой, выступил в местном парламенте, где, помимо прочего, рассказал о причинах и целях спецоперации.

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Слова председателя ГД не остались без внимания Запада. На обратном пути из Центральной Америки самолет попытались перехватить, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков.

Из Никарагуа Ил-96 со спикером на борту вылетел на Кубу для дозаправки. В дальнейшем именно этот фактор сыграл решающую роль в успешном возвращении российских парламентариев на Родину.

"Мы сидим (вернее, летим) как на иголках: от западных партнеров можно чего угодно ожидать. В 2013 году они принудили к посадке самолет президента Боливии только потому, что думали, будто там находится их беглый агент Эдвард Сноуден", – пишет Чесноков.

В 13 часов по московскому времени самолет миновал Исландию. По плану в 15:05 борт должен был пройти Стокгольм, в 15:30 – Хельсинки, затем войти в воздушное пространство России и в 17:10 сесть в Москве.

По словам Чеснокова, самолет начали блокировать уже на подходе к Швецию. В Финляндию пустить тоже отказывались. Единственный выход – огибать Скандинавию и заходить в российское воздушное пространство в районе Мурманска, что удлиняет маршрут почти на 2,5 часа.

Тут и пригодилась дозаправка на Кубе. Чеснаков отметил, что при нехватке топлива пришлось бы садиться на подконтрольной Западу территории. Последствия могли быть непредсказуемыми, подчеркнул журналист.

"Повезло, что перед финальным броском мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов обошли все препятствия!" – приводит Чесноков слова Володина.

Корреспондент задается вопросом: почему американцы пытались перехватить Ил-96 над Скандинавией, ведь в начале маршрута самолет проходил вблизи территории США. Штаты могли банально проспать самолет со спикером, предположил Чесноков.

"Ведь стартовали мы с Кубы уже к ночи по вашингтонскому времени, а вышли из потенциальной зоны досягаемости сверхзвуковых истребителей с баз на континентальном побережья США — в 4-5 утра по их времени", – уточнил он.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 26 февраля 2022, 12:23 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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