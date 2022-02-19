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Политика
Володин обвинил Зеленского в провоцировании войны в Донбассе

Володин обвинил Зеленского в провоцировании войны в Донбассе

Без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к войне в Европе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества", – написал Володин в своем телеграм-канале.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Запад не пугает, что Киев своими действиями перечеркивает Минские соглашения, заявил спикер. По его словам, западные страны прекрасно понимают, к чему это может привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из украинской столицы.

Володин обратил внимание на молчание лидеров стран ЕС. Он отметил, что в случае начала войны Европа станет ареной военный действий.

"Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?" – написал Володин.

Спикер напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не хочет войны.

"Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту", – подчеркнул Володин.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в пятницу, 18 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы нападения со стороны Украины.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 19 февраля 2022, 00:39 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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